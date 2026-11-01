"1등 번호 찍어줄게" 속여 66억 '꿀꺽'…무작위 번호 던진 '로또 예측' 사기단 [자막뉴스]

로또 당첨번호를 예측해 주겠다며 회원들에게 66억여 원을 받아 가로챈 사기 조직 총책이 징역 7년을 선고받았습니다.



인천지법 형사2단독 김지후 판사는 사기와 범죄단체조직 등 혐의로 기소된 총책 33살 A씨에게 징역 7년을 선고했습니다.



A씨는 2021년 4월부터 2023년 8월까지 인천에 사무실을 차리고 조직적으로 모집한 회원들로부터 약 1만 4000회에 걸쳐 66억 2400만 원을 받아 가로챈 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.



조사 결과 A씨는 로또 번호 예측 사이트 2곳을 인수한 뒤 대표와 사무장, 1·2차 텔레마케터 등으로 역할을 나눠 체계적으로 회원을 모집했습니다.



기존 가입 회원뿐 아니라 불법 업체를 통해 구매한 회원 명단까지 확보해 범행 대상을 확대했습니다.



A씨는 텔레마케터 직원들에게 지시해 매주 토요일 당첨 결과가 나오면 실제 당첨 사실이 없는데도 로또 2등이나 3등 번호를 맞췄다며 피해자들을 속였습니다.



또 미당첨 시 이용 기간을 연장해주겠다며 110만 원 이상 또는 220만 원 이상의 고액 결제가 필요한 상위 등급 가입을 유도했습니다.



A 씨가 피해자들에게 매주 알려준 번호는, 실제로는 무작위 추출한 것으로 드러났습니다.



재판부는 "피고인의 죄질이 매우 불량하고 조직적으로 사기 범행을 저질러 피해 규모도 큰 만큼 죄책이 무겁다"고 밝혔습니다.



다만, "피고인이 반성하고 있고 피해 금액을 돌려받은 일부 피해자가 처벌을 원하지 않는 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 설명했습니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 나홍희, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)