일일이 입력하던 논문 정보 자동으로…IRIS 전면 개편

▲ IRIS 논문 성과 검색 화면

해외 논문 성과를 등록할 때 논문 제목부터 여러 저자를 일일이 손으로 입력하게 했던 범부처통합연구지원시스템(IRIS)이 논문 고유번호를 입력하면 자동 채워지는 방식으로 개편됩니다.과학기술정보통신부는 IRIS 화면 구성과 사용 방식을 전면 개편한다고 오늘(1일) 밝혔습니다.IRIS는 연구자가 국가 연구개발(R&D)을 수행할 때 과제 신청부터 평가, 연구비 관리, 성과 보고 등 업무를 온라인으로 지원하는 시스템입니다.하지만 연구개발계획서 작성, 연구성과 등록 과정에서 과도한 수기 입력을 요구하고 화면 이동이 복잡한 데다 여러 기능이 모바일에서 제한되는 등 다양한 불편 사항이 제기돼 왔습니다.우선 학술 데이터베이스 '웹 오브 사이언스'와 국가연구자정보시스템(NRI)와 연계해 논문마다 부여되는 고유번호(DOI/ISSN)만 입력하면 논문 제목·저자 등 논문 서지정보가 화면에 자동으로 채워지도록 했습니다.또 모바일 전용 서비스 24종을 신설하고 '연구윤리 동의'같은 단순 기능을 PC 없이 휴대전화에서 처리할 수 있도록 했습니다.중요 일정은 휴대전화로 바로 알려주는 알림 기능도 추가됐습니다.국가연구개발법 표준 서식과 화면의 구성, 용어를 일치시키는 개편도 진행됐습니다.이 밖에도 화면 곳곳에 흩어져 있던 안내 문구를 '통합 안내 상자'와 '도움말' 버튼으로 모으고 반드시 작성해야 하는 항목은 눈에 띄게 표시하는 등 사용자환경(UI) 개편도 이뤄졌습니다.계획서 전체 내용을 창 하나로 한 번에 확인할 수 있는 '과제정보 통합 팝업', 항목이 많은 연구비 화면에서 필요한 부분만 펼쳐 볼 수 있는 '접기/펴기' 기능도 추가됐습니다.박인규 과기정통부 과학기술혁신본부장은 "복잡한 행정 절차와 직접 입력의 불편을 호소해 온 연구 현장의 목소리를 최우선으로 반영해 연구자가 쓰기 편한 디지털 업무 환경을 마련했다는 데 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 연구자들이 불필요한 행정부담에서 벗어나 연구개발에만 온전히 몰입할 수 있도록 사용자 중심의 혁신적인 연구지원 플랫폼으로 완성해 나가겠다"라고 밝혔습니다.(사진=과기정통부 제공, 연합뉴스)