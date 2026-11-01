[날씨] 11월 첫날 전국 대부분 비…한낮에도 '쌀쌀'

11월의 첫날인 오늘(1일) 전국 대부분 지역에 비가 내리겠습니다.



현재 레이더 영상을 살펴보시면요, 수도권과 강원 그리고 전북 지역을 비구름이 덮고 있습니다.



비는 내일 새벽까지 이어지다 그칠 텐데요.



예상되는 강수량 수도권과 강원 지역에 5mm 안팎, 충청과 전북, 경북 지역에 5~20mm, 전남과 경남, 제주 지역에 5~40mm, 제주 산간 지역을 중심으로 20에서 최고 60mm의 비가 내리겠습니다.



수도권과 강원 지역은 소강상태를 보일 때가 많겠고요.



또 중북부 지역은 밤이 되면 비가 대부분 그치겠습니다.



비가 오면서 날은 쌀쌀합니다.



오늘 서울의 낮 최고기온 12도, 대구는 13도에 머물겠습니다.



내일은 오늘보다 기온이 다소 오르겠지만 밤부터는 북서쪽에서 찬 공기가 내려오면서 모레 아침 기온 서울은 3도까지 뚝 떨어지겠습니다.



도톰한 외투로 건강 관리 잘해주셔야겠습니다.



오늘 전국 하늘 표정 흐린 가운데, 제주 지역에는 바람이 강하게 불어들겠습니다.



당분간 기온은 오르락내리락하겠고요.



목요일에는 남부와 제주 지역에 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)