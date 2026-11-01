조현, G20서 DMZ 지뢰 폭발 사건 설명…"남북 대화·소통 중요"

▲ 조현 외교부 장관이 지난달 30∼31일(현지시간) 미국 애틀랜타에서 열린 G20 외교장관회의에 참석해 있다.

조현 외교부 장관은 주요 20개국 G20 외교장관회의에서 비무장지대 DMZ 지뢰 폭발 사건에 대한 한국 정부의 입장을 설명하고, 한반도 긴장 완화를 위한 남북 간 대화와 소통의 중요성을 강조했습니다.오늘 외교부에 따르면 조 장관은 현지시간 지난달 30∼31일 미국 애틀랜타에서 열린 G20 외교장관회의에 참석해 이같이 입장을 밝혔습니다.조 장관은 북러 군사협력 심화가 한반도와 역내 안보에 심각한 영향을 미치고 있다고 지적했습니다.또 한국 정부는 한반도 평화공존과 긴장 완화를 위해 노력을 아끼지 않을 것이라며 G20 회원국들의 지지와 협조를 요청했습니다.조 장관은 호르무즈 해협의 자유로운 항행과 안전 보장, 민생에 직결되는 식량안보 위협에 대응하기 위한 국제공조의 필요성도 강조했습니다.특히 한국이 최근 국제해협 통항의 불법적 제한에 반대하는 유럽연합 주도 '국제해양법 수호공약'에 참여했음을 소개하고, 호르무즈 해협에서의 자유롭고 안전한 항행을 보장하기 위해 실질적 기여를 지속할 것이라고 말했습니다.또 중동 사태와 인공지능 수요 급증에 따른 에너지 위기에 대응하기 위해 한국이 정제 역량과 비축 인프라, 해상 네트워크 등을 바탕으로 산유국과 소비국을 연결하는 에너지 허브 역할을 수행하겠다고 밝혔습니다.공급망 분야에서는 중동 전쟁을 계기로 특정 지역이나 자원에 대한 의존도를 낮추기 위한 공급망 다변화가 필요하다고 지적했습니다.그러면서 '지전략적 자원협력포럼' 참여 등 한국의 공급망 회복력 강화 노력을 소개하고, 지난 9월 G20 에너지장관회의에서 이뤄진 핵심광물 관련 합의를 실질적인 공급망 협력으로 발전시켜야 한다고 강조했습니다.정부는 오는 12월 G20 마이애미 정상회의의 성공적인 개최와 더불어, 한국이 의장국을 맡는 2028년까지 G20 차원의 실질적 성과가 이어질 수 있도록 회원국들과 공조를 강화해 나갈 계획입니다.(사진=외교부 제공, 연합뉴스)