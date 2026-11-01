김여정, 10월중 확성기 가동 예고했지만…군 "확인된 바 없어"

▲ 대남 확성기

김여정 북한 노동당 총무부장이 대남 확성기 가동을 예고했던 시한인 10월이 지났지만, 현재까지 실제 방송 재개 동향은 포착되지 않은 것으로 파악됐습니다.군 관계자는 오늘(1일) "현재 우리 군에서 북한의 대남 확성기 가동 상황이 확인된 바는 없다"고 밝혔습니다.김 부장은 지난달 21일 발표한 담화에서 "10월 중으로 대한국 심리전 확성기들이 전 국경선에서 가동 상태에 들어갈 것"이라고 밝혔습니다.북한군의 군사분계선 MDL 월선에 대응한 군의 경고방송과 경고사격을 문제 삼으며 대남 확성기 방송 재개를 검토하겠다고 언급한 지 이틀 만에 구체적인 시점을 못 박아 전면 가동을 예고한 것입니다.그러나 이튿날에는 "대한국 확성기들이 수일 내 대기 상태에 들어가게 될 것"이라고 말해, 실제 가동보다는 언제든 작동할 수 있는 '대기 상태'에 두겠다는 취지로 다소 수위를 낮춘 발언이라는 해석이 나왔습니다.지난달 29일 경기 파주 접경지역 주민들 사이에서 북측의 대남 방송을 들었다는 신고가 있었으나, 국가정보원은 "사실이 아니다"라며 주민들의 증언에 대해 '잘못된 신고'라고 판단했습니다.군 역시 전방부대에서 북한의 대남 확성기 방송이 청취됐다는 보고는 없다고 설명했습니다.북한이 실제 확성기를 가동하지 않은 배경에는 '국경선 요새화' 공사를 둘러싼 남북 간 긴장 상황을 고조시키지 않으려는 의도가 깔렸다는 분석이 나옵니다.김 부장은 앞선 담화에서 대남 확성기 재개를 예고하면서도 국경선 요새화 작업이 완료되면 남북 간 군사적 충돌 위험이 현저히 낮아질 것이라고 주장했습니다.