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김여정, 10월중 확성기 가동 예고했지만…군 "확인된 바 없어"

김태훈 국방전문기자
작성 2026.11.01 10:57 조회수
김여정, 10월중 확성기 가동 예고했지만…군 "확인된 바 없어"
▲ 대남 확성기

김여정 북한 노동당 총무부장이 대남 확성기 가동을 예고했던 시한인 10월이 지났지만, 현재까지 실제 방송 재개 동향은 포착되지 않은 것으로 파악됐습니다.

군 관계자는 오늘(1일) "현재 우리 군에서 북한의 대남 확성기 가동 상황이 확인된 바는 없다"고 밝혔습니다.

김 부장은 지난달 21일 발표한 담화에서 "10월 중으로 대한국 심리전 확성기들이 전 국경선에서 가동 상태에 들어갈 것"이라고 밝혔습니다.

북한군의 군사분계선 MDL 월선에 대응한 군의 경고방송과 경고사격을 문제 삼으며 대남 확성기 방송 재개를 검토하겠다고 언급한 지 이틀 만에 구체적인 시점을 못 박아 전면 가동을 예고한 것입니다.

그러나 이튿날에는 "대한국 확성기들이 수일 내 대기 상태에 들어가게 될 것"이라고 말해, 실제 가동보다는 언제든 작동할 수 있는 '대기 상태'에 두겠다는 취지로 다소 수위를 낮춘 발언이라는 해석이 나왔습니다.

지난달 29일 경기 파주 접경지역 주민들 사이에서 북측의 대남 방송을 들었다는 신고가 있었으나, 국가정보원은 "사실이 아니다"라며 주민들의 증언에 대해 '잘못된 신고'라고 판단했습니다.

군 역시 전방부대에서 북한의 대남 확성기 방송이 청취됐다는 보고는 없다고 설명했습니다.

북한이 실제 확성기를 가동하지 않은 배경에는 '국경선 요새화' 공사를 둘러싼 남북 간 긴장 상황을 고조시키지 않으려는 의도가 깔렸다는 분석이 나옵니다.

김 부장은 앞선 담화에서 대남 확성기 재개를 예고하면서도 국경선 요새화 작업이 완료되면 남북 간 군사적 충돌 위험이 현저히 낮아질 것이라고 주장했습니다.
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