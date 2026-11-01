'골대 불운' 이강인 67분…아틀레티코, 레반테 누르고 7연승 '선두 도약'

▲ 아틀레티코 마드리드의 이강인

스페인 프로축구 아틀레티코 마드리드에서 뛰는 이강인(25)이 선발 출전해 팀의 7연승에 힘을 보탰습니다.이강인은 오늘(1일) 스페인 발렌시아의 에스타디오 시우다드 데 발렌시아에서 열린 레반테와 스페인 프로축구 라리가 11라운드 원정 경기에 4-4-2 포메이션의 오른쪽 공격수로 선발 출전해 67분을 소화했습니다.2대0 완승을 거둔 아틀레티코는 파죽의 7연승을 질주하며 승점 28점(9승 1무 1패)을 쌓아 FC바르셀로나를 제치고 선두로 올라섰습니다.이강인은 올 시즌 아틀레티코가 치른 공식전 14경기 중 13경기에 나섰습니다.라리가에서는 11경기(9경기 선발)에 모두 출전해 2골 1도움을 기록 중입니다.오늘 이강인은 두 차례 슈팅을 기록했지만, 공격포인트는 올리지 못했습니다.전반 25분 페널티 지역 외곽에서 시도한 왼발 슈팅이 수비수에게 막혔고, 후반 10분 페널티 지역 바깥에서 과감하게 때린 왼발 중거리 슛은 골대를 맞히는 불운에 아쉬움을 삼켰습니다.축구 통계 사이트 풋몹에 따르면 이강인은 패스 34회 중 31회를 성공시켜 성공률 91％를 기록했고, 3차례 시도한 롱 패스도 모두 정확하게 동료에게 배달했습니다.다만 드리블 성공(6회 중 1회·17％)과 지상 볼 경합(12회 중 2회·17％) 등에서는 아쉬움을 남기며 평점 6.4를 받았습니다.아틀레티코는 전반 32분 알레한드로 그리말도가 페널티 지역 왼쪽에서 때린 왼발 슈팅이 골문 왼쪽 상단에 꽂히며 리드를 잡았습니다.이어 후반 17분에는 줄리아노 시메오네가 페널티 지역 중앙에서 왼발로 추가 골을 터뜨려 승부에 쐐기를 박았습니다.이강인은 오는 4일에는 국가대표 수비수 김민재가 활약하는 바이에른 뮌헨(독일)과 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 4라운드 맞대결을 펼칩니다.(사진=게티이미지)