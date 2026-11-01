최민정, 쇼트트랙 2차 월드투어 1,000ｍ 금메달…3명 뚫고 역전극

▲ 최민정이 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 2차 대회 여자 1,000ｍ에서 금메달을 목에 걸었다.

올 시즌을 마치고 대표팀에서 은퇴하는 최민정(성남시청)이 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 1차 대회에 이어 2차 대회에서도 여자 1,000ｍ 금메달을 목에 걸었습니다.최민정은 오늘(1일) 캐나다 몬트리올 모리스 리샤르 아레나에서 열린 대회 둘째 날 여자 1,000ｍ 결승에서 1분 30초 273의 기록으로 우승했습니다.지난주에 열린 월드투어 1차 대회에서 여자 1,000ｍ 우승을 포함해 금메달 1개, 은메달 2개, 동메달 1개를 수확했던 최민정은 2주 연속 개인전 금메달을 목에 걸며 건재를 과시했습니다.최민정은 1,000ｍ 결승에서 극적인 역전극을 펼쳤습니다.코트니 사로 등 캐나다 선수 3명, 벨기에의 하너 데스멋과 경쟁한 최민정은 레이스 초반 캐나다 선수들의 견제 속에 후미에서 기회를 엿봤습니다.캐나다 선수 3명은 1~3위에 자리를 잡고 레이스를 끌고 갔습니다.체력을 비축하며 4위로 레이스를 이어가던 최민정은 결승선 두 바퀴를 남기고 승부수를 던졌습니다.아웃코스로 빠져나와 전력 질주하면서 앞선 캐나다 선수 두 명을 잇달아 제쳤습니다.혼전 속에 2위로 마지막 바퀴에 접어든 최민정은 마지막 코너에서 인코스를 파고들어 선두 사로까지 제치면서 극적으로 우승했습니다.최민정은 여자 3,000ｍ 계주 결승에서도 맹활약하며 은메달을 합작했습니다.심석희(서울시청), 김건희(성남시청), 김민지(한국체대)와 호흡을 맞춘 최민정은 마지막 바퀴에서 아웃코스로 추월을 시도했지만 이탈리아, 캐나다 주자를 제치는 데 어려움을 겪었습니다.하지만 포기하지 않고, 마지막 바퀴 마지막 코너에서 인코스로 짧게 돌면서 캐나다를 제쳤고, 스케이트 날을 들이밀며 결승선을 통과했습니다.포토 피니시 결과 이탈리아가 4분 12초 931로 1위, 한국이 4분 12초 945로 2위에 올랐습니다.한국 대표팀은 다른 종목에선 메달을 추가하지 못했습니다.남자 1,500ｍ 결승에선 신동민(화성시청)이 4위를 기록했고, 남자 500ｍ는 전원 결승 진출에 실패했습니다.남자 5,000ｍ 계주 준결승에 나선 신동민, 배서찬(고양시청), 이규호(한국체대), 김태성(화성시청)은 1조에서 1위로 결승 진출에 성공했습니다.대표팀은 내일(2일) 마지막 메달 레이스를 펼친 뒤 귀국해 국내에서 열리는 월드투어 3차 대회를 준비합니다.(사진=AP, 연합뉴스)