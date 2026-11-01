연 4%대 예금 비중 2년 9개월 만에 최고…3%대 대출은 씨말라

▲ 예금 (자료사진)

최근 국내 은행에서 신규 취급한 정기예금 가운데 연 4% 이상 금리가 적용된 예금 비중이 2년 9개월 만에 두 자릿수로 올라섰습니다.시장금리 상승 속에 시중은행과 인터넷전문은행이 특판 상품까지 선보이며 금리 경쟁을 벌인 결과입니다.대출 금리도 함께 오르면서 연 4% 미만 금리가 적용된 가계대출 비중은 한 자릿수로 떨어졌습니다.오늘(1일) 한국은행의 금융기관 가중평균금리 통계를 분석한 결과, 올해 9월 예금은행이 신규 취급한 정기예금 중 금리가 연 4% 이상인 비중은 10.6%로 집계됐습니다.8월 0.5%에서 한 달 만에 10.1%포인트(p) 치솟았습니다.계좌 수가 아닌 신규취급액 기준입니다.이 비중이 10%를 넘은 것은 2023년 12월(42.6%) 이후 2년 9개월 만입니다.2024년 1월 6.7%로 뚝 떨어진 뒤 줄곧 한 자릿수에 머물렀으며, 올해 들어서도 8월까지 0.1∼1.0% 수준에 그쳤습니다.한은 금융통화위원회가 7월과 8월 기준금리를 연속 인상한 뒤 시차를 두고 9월 들어 연 4% 이상 예금 비중이 뚜렷하게 늘어난 모양샙니다.최근 연 3% 이상 금리를 적용받은 정기예금 비중도 눈에 띄게 확대됐습니다.올해 9월에는 연 3% 이상∼4% 미만이 70.8%로, 연 4% 이상(10.6%)과 합하면 81.4%에 달했습니다.연 3% 이상 비중은 올해 5월 33.2%에 그쳤으나 6월 57.2%로 절반을 넘어선 뒤 7월 67.4%, 8월 69.8% 등으로 커졌습니다.반면, 연 3% 미만 비중은 8월 30.2%에서 9월 18.6%로 11.6%p 낮아졌습니다.연 2% 미만은 0.3%에 그쳤습니다.불과 1년 전인 작년 9월에는 신규 정기예금의 99.0%가 연 3% 미만에 몰려 있었습니다.당시 가장 비중이 컸던 연 2.5% 이상∼3% 미만 구간은 62.7%에서 올해 9월 12.4%로 축소됐습니다.신규 정기예금 평균 금리도 8월 연 3.14%에서 9월 3.39%로 0.25%p 올랐습니다.작년 9월(2.52%)과 비교하면 1년 사이 0.87%p 상승했습니다.특히 은행들의 주력 상품인 1년 만기 정기예금 금리는 작년 9월 연 2.54%에서 올해 9월 연 3.57%로 1.03%p 높아졌습니다.두 시점의 평균 금리로 각각 1억 원을 1년간 맡긴다고 가정하면, 세전 이자는 254만 원에서 357만 원으로 103만 원 늘어난 셈입니다.KB국민은행은 9월 14일과 21일 'KB Star 정기예금'의 1년 이상∼2년 미만 만기 금리를 연 3.20%에서 3.40%, 다시 3.50%로 높였습니다.신한은행도 같은 달 9일과 30일 '쏠편한 정기예금'의 1년 만기 금리를 연 3.20%에서 3.40%, 3.50%로 차례로 인상했습니다.하나은행은 9월 10일과 22일에 이어 지난달 1일에도 '하나의 정기예금' 금리를 올렸습니다.이에 따라 1년 만기 금리가 한 달도 안 돼 연 3.20%에서 3.60%로 0.40%p 상승했습니다.우리은행 역시 9월 10일과 18일, 지난달 7일 세 차례에 걸쳐 'WON플러스예금'의 1년 만기 금리를 연 3.20%에서 3.60%로 높였습니다.NH농협은행도 9월 'NH올원e예금' 금리와 거치식 예금 기본금리 등을 잇달아 인상했습니다.지난달에는 연 4% 안팎의 금리를 내건 특판 경쟁이 이어졌습니다.신한은행은 지난달 6일 '슈퍼SOL 웰컴 정기예금'을 출시했습니다.12개월 만기 기준 기본금리 연 3.60%에 슈퍼SOL 신규 접속, 첫 급여 거래 등 조건에 따른 우대금리를 최대 0.40%p 더해 최고 연 4%를 제공하는 상품입니다.NH농협은행은 지난달 13일 우대조건 충족 시 최고 연 3.90%를 주는 'NH올원뱅크 10주년 기념 예금'을 선보였습니다.1차 판매한도 5천억 원이 일주일 만에 소진되자 같은 규모로 2차 판매에 나섰습니다.우리은행도 지난달 20일 '우리 369 정기예금'을 총 2조 원 한도로 출시했습니다.발표 당시 9개월 만기 금리가 연 3.80%였입니다.카카오뱅크, 케이뱅크, 토스뱅크 등 인터넷전문은행 3사 역시 금리 인상이나 신상품 출시를 통해 연 3%대 후반 금리의 정기예금을 선보였습니다.9월 예금은행의 신규 가계대출 가운데 금리가 연 4% 미만인 비중은 9.6%로, 작년 같은 달 57.6%의 6분의 1로 급감했습니다.대출 건수가 아닌 신규취급액 기준입니다.이 비중은 2024년 7월 69.9%에 달했으나, 올해 6월 30.1%, 7월 21.1%, 8월 12.9%로 낮아졌습니다.한 자릿수까지 떨어진 것은 2023년 11월(5.6%) 이후 2년 10개월 만입니다.반대로 연 5% 이상 금리가 적용된 가계대출 비중은 작년 9월 7.2%에서 올해 9월 31.6%로, 4배 이상으로 뛰었습니다.8월 20.0%와 비교해도 한 달 만에 11.6%p 높아졌습니다.가장 비중이 큰 금리 구간은 1년 사이 연 3.5% 이상∼4% 미만(43.2%)에서 연 4.5% 이상∼5% 미만(38.5%)으로 이동했습니다.연 4.5% 이상을 모두 합하면 신규 가계대출의 70.1%에 달했습니다.신규 가계대출 평균 금리도 9월 연 4.96%로 5%에 육박했습니다.올해 4월 이후로 5개월 연속 상승해 작년 9월(4.17%)보다 0.79%p 높아졌습니다.고정형 주택담보대출 금리가 연 5.11%로 변동형(4.76%)을 웃도는 가운데 대출 구성도 달라졌습니다.신규 주담대의 고정금리 비중은 작년 9월 91.5%에서 올해 9월 34.2%로 대폭 축소됐습니다.변동금리 비중이 65.8%로 높아지면서 향후 시장금리 변화에 영향을 받는 대출의 비중도 늘어났습니다.기존 대출까지 포함한 잔액 기준 가계대출 금리 역시 작년 말 연 4.31%에서 올해 9월 연 4.58%로 9개월 연속 올랐습니다.신규 대출뿐 아니라 전체 가계대출 잔액의 평균 금리도 상승 흐름을 이어간 것입니다.이처럼 높아진 대출 금리가 단기간에 크게 낮아지기 어려운 상황으로 보입니다.반도체 중심의 높은 성장세와 목표 수준(2.0%)을 웃도는 물가 오름세 속에 한은이 추가 금리 인상 가능성을 열어두고 있기 때문입니다.취약 차주의 상환 부담도 이어질 수 있습니다.신현송 한은 총재는 지난달 23일 국회 국정감사에서 과거와 같은 초저금리 시대로 쉽게 돌아가기 어렵다는 진단에 "동의한다"고 밝혔습니다.