중산층 10명 중 4명 벌이 줄어…코로나 이후 4년만에 최고 비율

중산층 10명 중 약 4명은 근로·사업소득이 줄어든 것으로 나타났습니다.



소득이 감소한 비율은 코로나19 충격이 나타났던 2020년 이후 4년 만에 가장 높았습니다.



오늘(1일) 국가데이터처의 2024년 소득이동통계에 따르면, 2023년 근로·사업소득 기준 3분위에 속했던 개인 가운데 이듬해 소득이 감소한 비율은 38.9%로 집계됐습니다.



이는 코로나19 시기인 2020년(41.2%) 이후 가장 높은 수준입니다.



소득 감소 비율은 2021년 38.6%, 2022년 35.8%, 2023년 35.2%로 3년 연속 낮아지다가 2024년 3.7%포인트(p) 상승하며 방향을 틀었습니다.



소득이 50% 이상 감소한 비율은 12.8%로 전년보다 0.5%p 상승했습니다.



소득이 감소한 3명 중 1명(32.9%)은 소득이 반토막 이하로 쪼그라든 셈입니다.



반면 소득이 증가한 비율은 57.3%로 전년(63.0%)보다 5.7%p 하락했습니다.



이는 2021년 이후 가장 낮은 수준입니다.



소득이 50% 이상 증가한 비율은 9.7%로 2.3%p 하락하며 2018년 관련 통계 작성 이후 최저치를 기록했습니다.



소득이 감소한 비율은 1∼5분위 중 3분위가 가장 많이 상승했습니다.



2분위는 2.5%p(38.0%→40.5%), 4분위는 3.3%p(33.2%→36.5%), 5분위는 1.0%p(34.1%→35.1%) 각각 올랐습니다.



반면 1분위는 0.2%p(29.3%→29.1%) 하락했습니다.



올해는 반도체 호황에 힘입어 경제성장률이 3%대까지 높아질 것으로 전망되지만, 경기 회복의 온기가 상대적으로 고소득층에 집중될 수 있다는 관측이 나옵니다.



데이터처 관계자는 "반도체 등 일부 제조업 성과급과 수혜는 주로 30∼40대 중장년층이 포진한 4·5분위에 집중되는 경향이 있다"며 "3분위 등 중간 소득계층의 경우 이러한 수출 호조의 온기가 직접적으로 미치기에는 한계가 있을 수 있다"고 설명했습니다.



한국은행도 지난 7월 발간한 '이번 교역조건 개선은 왜 다른가' 보고서에서 최근 반도체 경기 호조에 따른 임금 상승과 자본이득이 한계소비성향과 자산효과가 상대적으로 낮은 고소득·고자산층에 집중되고 있다고 분석했습니다.