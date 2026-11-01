PHP 보안 취약점에…연구재단, 무료 논문 표절검사 중단

▲ 논문 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

한국연구재단이 무료로 제공해온 논문 유사도 검사 서비스가 전 세계적으로 확산하는 PHP 보안 취약점 문제로 중단됐습니다.2014년 개발된 노후 시스템의 한계로 보안 업데이트에 어려움을 겪고 있어 연구자들은 당분간 카피킬러 등 다른 유사도 검사 프로그램을 이용해야 하는 상황이 됐습니다.오늘(1일) 한국연구재단에 따르면, 재단은 지난 23일부터 한국학술지인용색인(KCI) 논문 유사도 검사 서비스를 중단했습니다.KCI 논문 유사도 검사 서비스는 연구자와 학술단체가 논문 원고의 표절·유사 여부를 확인하는 데 활용해 온 서비스입니다.별도 비용 부담 없이 이용할 수 있어 논문 투고 과정에서 유사도 검사 결과를 요구하는 학술단체와 연구자들에게 주로 활용됐습니다.이번 조치는 최근 전 세계적으로 문제가 된 PHP 보안 취약점과 관련한 정부 보안 권고에 따른 것이라고 연구재단은 설명했습니다.이 서비스는 2014년 개발된 것으로 PHP 버전 업데이트가 쉽지 않은 상황으로 알려졌으며 재단은 초기 개발 기업과 협의하는 등 대처 방안을 검토하고 있다고 밝혔습니다.연구재단 관계자는 "연구자 불편을 최소화할 수 있도록 최대한 빠르게 다시 서비스를 구축하는 방안을 찾겠다"고 말했습니다.