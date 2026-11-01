전세에 월세까지 오르는 서울 중하위권…노원구 올해 12.9%↑

올해 서울 아파트 가격 상승을 견인해 온 중위권 이하 지역에서 매매·전세와 더불어 월세도 강한 상승세가 나타나고 있습니다.



오늘(1일) 한국부동산원에 따르면, 올해 들어 서울 아파트 월세 누적 상승률은 9월까지 평균 7.68%로 작년 연간 상승률(3.94%)의 2배 수준에 육박했습니다.



서울 25개 자치구 중 월세 상승률이 가장 높은 지역은 노원구(12.88%)입니다.



노원구는 같은 기간 매매가격이 11.54%, 전세는 12.96% 올라 가파른 오름세를 보이는 가운데 월세까지 3개 항목 모두 두 자릿수 상승률을 기록했습니다.



최근 체결된 월세 계약에서는 200만 원대 월세를 찾아보기가 어렵지 않습니다.



지난달 21일 중계동 건영3차 국민평형(전용 84㎡)이 보증금 3억 5천만 원에 월세 210만 원으로 신규 계약되는 등 이른바 '국평'의 경우 200만 원대 월세 거래가 꾸준히 출현하고 있습니다.



중계동 신동아 전용 115㎡는 신규 임대차 계약이 지난달 21일 보증금 2억 원에 월세 340만 원으로 체결되는 등 300만 원대 월세도 드물지 않은 상황입니다.



서울에서 올해 상승세가 가장 강한 성북구도 9월까지 월세가 11.82% 올랐습니다.



성북구는 9월까지 매매는 14.69%, 전세는 13.58% 올라 서울 최고 수준을 기록한 가운데 월세 역시 10% 넘게 상승하며 '트리플 강세'를 보입니다.



지난달 8일 장위동 꿈의숲코오롱하늘채 전용 84㎡가 보증금 4천만 원에 월세 325만 원으로 신규 계약되는 등 선호도가 높은 59·84㎡는 200만 원을 넘는 월세 거래가 흔해졌습니다.



이밖에 종로구(8.93%), 금천구(8.89%), 강북구(8.81%), 도봉구(8.73%) 등 작년 대비 올해 상승세가 가파른 여타 중하위권에서도 서울 평균을 웃도는 수준의 월세 상승률이 나타나고 있습니다.



경기남부권에서도 수원시 영통구(11.29%), 용인시 기흥구(9.72%) 등 올해 들어 가격이 강세인 반도체 벨트 배후 지역에서 월세 역시 높은 상승률이 관측됐습니다.



올 1월부터 월간 통계가 잡힌 화성시 동탄구도 9월까지 월세 누적 상승률이 11.31%로 집계됐습니다.



중하위권 월세 상승은 지속되는 월세화 추세 및 전세 물량 부족과 더불어 과거 역전세 시기 낮은 보증금에 계약한 세입자들이 이후 큰 폭으로 오른 전세를 감당하기 어려워진 탓도 있는 것으로 풀이됩니다.



2022년 하반기부터 2023년까지 고금리 충격으로 집값과 전세가 동반 하락하면서 임대인이 직전 계약 당시 받은 전세보증금보다 전셋값이 낮아지는 역전세가 이어졌습니다.



이 시기 낮은 보증금으로 신규 계약한 세입자들이 재계약 2년을 포함해 최근 임차 만기를 맞았으나 그간 중하위권 전세가 크게 오르다 보니 기존 보증금으로 새 전세를 구하기가 어려워진 것입니다.



남혁우 우리은행 부동산연구원은 "역전세 시기 계약했던 임차인들이 계약 만료로 이사하려고 해도 원하는 집의 전세가 높아진 상황"이라며 "그간 전세대출 금리가 올라 기존 보증금 대비 초과하는 금액을 대출로 충당하기가 부담스러운 이들은 차액만큼을 월세로 내는 쪽을 택하기도 한다"고 말했습니다.



남 연구원은 "갱신 계약까지 소진한 임대차 계약 만료 수요가 내년 2~3월께 크게 늘어날 가능성이 있다"며 "2~3월은 이사철 성수기이기도 해 이처럼 임차 수요가 급증하면 서울 동북권을 중심으로 한 중하위권 전월세 시장 가격에 영향을 미치는 또 다른 요인이 될 수 있다"고 덧붙였습니다.