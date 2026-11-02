[스브스夜] '닥터X' 손현주, 이정은에 "김지원은 닥터 X입니까?"···정체 발각될까

김지원이 정체 발각 위기에 놓였다.



31일 방송된 SBS 금토 드라마 '닥터 X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')에서는 의대 증원으로 의료 파업이 예고되는 상황에 놓인 계수정의 모습이 그려졌다.



이날 계수정은 소아과 전공의들의 잇따른 이탈로 위기에 놓인 소아센터 아이의 수술을 맡기로 했다.



이에 도윤식은 여전히 자신만만한 계수정을 보며 "모든 의사들이 실패한 적 있다, 그래서 망가지고 보상을 바라기도 그래서 파업도 하고 떠나기도 한다. 그 실패가 주는 공포가 크고 결과가 끔찍해서. 그런데 어떻게 그렇게 쉽게 실패를 말하고 실패하지 않을 수 있다고 말할 수 있나, 의사로서"라고 했다.



그러자 계수정은 "도 교수님, 우리 둘의 결정적 차이가 뭔지 아시냐. 나는 실패하고 싶지 않아 직접 하고 그쪽은 실패하고 싶지 않아 직접 하지 않는다. 실패하지 않는 건 실패해선 안 되기 때문이다"라고 말해 눈길을 끌었다.



그리고 의료 파업을 주도하는 목련회를 향해 부승권 원장은 "의사들의 파업으로 환자들에게 피해가 발생할 경우 파업이 면책 사유가 되지 않는다"라며 만류했다.



그런데 이때 수술방에 들어갔던 의사가 쓰러졌다는 소식이 들려왔다. 병원을 떠난 의사들 때문에 수술방에 들어갈 의사가 없는 상황. 이때 계수정이 다시 나섰다.



그리고 계수정은 12시에 예정되어 있는 소아과 수술을 문제없이 진행하기 위해 단 1시간 안에 수술을 끝내야만 했다. 이에 계수정은 모두가 놀랄 술기를 선보이며 수술을 했고 이를 본 도윤식과 배흥곤은 계수정의 수술이 실패하지 않을 것이라 직감하고 자신들의 수술방으로 향했다.



이에 도윤식은 배흥곤을 향해 "우리는 실패한 걸까, 오늘 계수정이 처음으로 수술에 미친개가 아니라 사람 살리는 데 미친 계수정으로 보인다"라며 "우린 진 걸까, 파업 같은 거 너무 초라해진 기분이야"라고 했다.



이를 들은 배흥곤은 "저는 파업 지지한다, 응원한다. 하지만 성규가 저걸 봐야 하는데. 저런 걸 봐야 진짜 도움 많이 되는데. 지금 중요한 순간을 다 놓치고 있는 거 같다"라며 의료 파업을 위해 떠나려고 하는 마성규를 안타까워했다.



계수정의 수술을 지켜본 부승권은 장희숙에게 "닥터 X라고 하더군요, 전 믿지 않았다. 그런데 오늘 수술 보니 그럴 수도 있겠구나 싶다"라고 말문을 열었다.



그리고 그는 "계수정 선생, 우리 마 선생과 동갑이다. 그런데 저 나이에 저만큼의 술기를 자신의 모든 에너지를 던져서 한다는 게 가능하냐"라고 물었다. 이에 장희숙은 "우리 계 선생은 뛰어난 천재지만 그만큼 노력도 많이 했다. 그렇게 오해하면 섭섭하다"라고 해명했다.



하지만 부승권의 의문은 계속되었다. 그리고 그는 결국 장희숙에게 "계수정은 닥터 X입니까?"라며 계수정의 정체를 추궁했고, 이에 장희숙은 당황한 모습을 감추지 못해 이후 어떤 전개가 펼쳐질지 궁금증을 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)