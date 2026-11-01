[날씨] 내일 새벽까지 전국 대부분 가끔 비

11월의 첫날이자 휴일인 오늘(1일) 전국에 가끔 비가 내리겠습니다.



내일 새벽까지 이어지겠는데요.



현재 레이더 영상 보시면 서해상에서 다가온 기압골의 영향으로 수도권과 강원도에 약한 비가 내리고 있습니다.



오늘 예상되는 비의 양은 수도권과 강원도는 5mm 안팎, 충청과 전북, 경북은 5~20mm, 전남과 경남은 5~40mm, 제주 산지는 최대 60mm가 되겠는데요.



오늘 수도권과 강원도는 오후 동안 소강상태를 보이는 곳이 많겠고 이들 지역은 밤에 비가 먼저 잦아들겠습니다.



그 밖의 지역은 내일 새벽까지 비가 이어지는 곳이 많겠고, 제주는 늦은 밤에 시간당 20mm 안팎으로 강한 비가 쏟아지겠습니다.



현재 기온 확인해 보시면 서울이 8.6도로 어제 아침보다 기온이 낮게 시작하고 있고요.



낮 기온도 춘천 10도, 대전 12도에 머물며 어제보다 3~9도가량이나 낮아 쌀쌀하겠습니다.



이번 한 주는 대체로 맑은 날씨가 이어지겠고 주 후반으로 갈수록 기온이 낮아질 전망입니다.



(임은진 기상캐스터)