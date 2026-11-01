미국 국무부, 한국 의원 비자 문제에 "수십 년 전 행동 관련…해결할 것"

▲ 마코 루비오 미국 국무장관

마코 루비오 미국 국무장관은 어제(31일) 일부 한국 국회의원들에 대한 미국 입국 비자가 거절되는 등의 문제에 대해 한미 양자 간 협의를 통해 해결하겠다고 밝혔습니다.루비오 장관은 조지아주 애틀랜타에서 열린 G20(주요20개국) 외무장관 회의 기자회견에서 '한국 국회의원들의 비자 문제를 비롯해 한미 관계에 긴장 우려가 한국 내에서 제기된다'는 질의에 "우리는 비자 문제를 해결할 것"이라고 답했습니다.이어 "한 명의 특정 개인의 비자 이슈가 있었고, 아마 수십 년 전(a couple decades ago)의 행동과 관련한 이슈였다고 생각한다"고 말했습니다.앞서 더불어민주당 대표를 지낸 정청래 의원과 같은 당 진성준 국회 국방위원장의 관용 비자 신청이 거절되면서 논란이 발생한 바 있습니다.루비오 장관은 이날 진 위원장의 사례를 지목한 것으로 풀이됩니다.특히 그가 언급한 '수십년 전 행동'은 진 위원장이 1991년 국가보안법 위반으로 징역 3년, 자격정지 3년을 선고받은 것을 지칭한 것일 가능성이 커 보입니다.루비오 장관은 그러면서 "우리는 그 문제를 기자회견이 아닌, 양자(협의)를 근거로 해결할 것"이라고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)