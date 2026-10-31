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미국 공격 재개설 속 이란 최고지도자, 군사 대비태세 주문

박찬범 기자
작성 2026.10.31 23:12 조회수
미국 공격 재개설 속 이란 최고지도자, 군사 대비태세 주문
▲ 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이

이란 최고지도자인 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이가 현지시간 오늘(31일) 미국에 대한 군사적 대비 태세를 주문했다고 최고지도자실이 밝혔습니다.

아야톨라 하메네이는 이날 군 고위급 지휘관들과 회의하면서 "미국과 시온주의자(이스라엘) 적대 세력의 모든 물리적, 비물리적 자산이 이란군 타격 범위 내에 포함될 수 있도록 군사 표적 데이터베이스를 전면적으로 갱신하라"고 지시했습니다.

아야톨라 하메네이는 "적들과의 강력한 대결을 위한 지능적인 전투 대비 태세가 최대 억지력을 확보하기 위한 근본적인 전제 조건"이라고 했습니다.

이어 "어떠한 수준이나 유형의 위협에 대해서도 즉각적이고 강력하며, 지리적 제한이 없는 대응으로 맞서야 한다"고 말했습니다.

아야톨라 하메네이는 "만일 이란의 적들이 군사적 공격이나 테러를 재개한다면 이런 공격이 언제, 어떤 조건에서 종료될지를 결정하는 주체는 이란 이슬람공화국의 군과 국민이 될 것"이라고 강조했습니다.

군사정보체계 강화, 교리와 전술 양면에서의 독자적 방위 역량 심화, 신기술을 활용해 현대화된 방위·안보 역량 증진 등 필요성을 주문했습니다.

또 정신적 토대와 지하드(성전) 정신을 강화하고, 군 장병의 생계 문제를 해결해야 한다고 말했습니다.

아야톨라 하메네이는 "여러 국가에서 보인 '저항 전선'의 지혜롭고 확고한 태도에 대해 감사하다"고 덧붙였습니다.

최근 이스라엘 총선에서는 친(親)네타냐후 진영과 반(反)네타냐후 진영 모두 과반 확보에 실패한 가운데 지난 2월 말부터 트럼프 대통령과 함께 대이란 전쟁을 벌인 베냐민 네타냐후 총리가 새롭게 연립정부를 꾸려 집권을 이어갈 가능성도 거론됩니다.

(사진=이란 최고지도자실 제공, 연합뉴스)
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