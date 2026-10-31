미국 핼러윈 앞두고 총격 사건…쇼핑몰에서 7명 사상

미국 캘리포니아주의 한 핼러윈 용품 매장에서 현지 시간 어제(30일) 총격 사건이 일어나 1명이 숨지고 6명이 다쳤다고 AFP통신 등이 보도했습니다.



보도에 따르면 핼러윈을 하루 앞두고 페어필드의 쇼핑몰 내 '스피릿 핼러윈' 상점에서 총격이 발생했습니다.



지역 경찰은 총격으로 1명이 숨지고 6명은 총상을 입어 병원으로 옮겨졌으며, 이 가운데 최소 3명은 위독한 상태라고 밝혔습니다.



경찰은 아직 용의자를 특정하지 못한 채 수사를 벌이고 있습니다.



이번 총격은 미국 현지 시간으로 31일인 핼러윈을 불과 몇 시간 앞두고 벌어졌습니다.



같은날 미시간주 매디슨 하이츠 지역의 '스피릿 핼러윈' 매장에서는 21세 남성 2명이 말다툼을 벌이다 총격으로 이어지면서 이들 중 1명이 총상을 입었다고 현지 방송이 보도했습니다.



이 남성은 병원으로 옮겨졌으나 숨졌습니다.



현지 경찰은 당시 총격을 무차별 난사로는 보지 않고 있습니다.



용의자로 지목된 남성은 체포돼 구금 중입니다.



(사진=게티이미지)