아트망 vs 웡, 서울오픈 챌린저 테니스 결승 대결

▲ 테런스 아트망

유진투자증권 서울오픈 챌린저 테니스대회 챔피언은 테런스 아트망(90위·프랑스)과 콜먼 웡(87위·홍콩)의 대결로 가려지게 됐습니다.아트망은 오늘(31일) 서울 올림픽공원 테니스장 센터코트에서 열린 대회 6일째 단식 준결승전에서 빌리 해리스(252위·영국)를 1시간 10분 만에 2대0(6:3 6:1)으로 물리치고 결승에 올랐습니다.아트망은 지난해 4월 부산오픈 챌린저에 이어 한국에서 두 번째 챌린저 우승에 도전합니다.통산 4차례 챌린저 우승을 모두 동아시아(한국 1회·중국 3회)에서 따낸 아트망은 올해 4월 41위까지 올랐던 선수로, 이번 대회 강력한 우승 후보로 꼽힙니다.앞서 열린 준결승전에서는 웡이 오마르 자시카(386위·호주)를 2대0(6:2 7:5)으로 제압하고 결승에 선착했습니다.웡은 2년 연속 이 대회 결승에 올랐습니다.우승하면 생애 처음으로 챌린저 125 등급 대회 정상에 섭니다.아트망과 웡의 상대 전적에서는 아트망이 2승 1패로 앞섭니다.(사진=연합뉴스)