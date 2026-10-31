프로농구 '디펜딩 챔피언' KCC, DB 잡고 7연패 탈출

▲ KCC 장재석

프로농구 '디펜딩 챔피언' 부산 KCC가 안방에서 원주 DB를 잡고 지긋지긋한 7연패에서 탈출했습니다.KCC는 31일 부산사직체육관에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 정규리그 홈 경기에서 DB를 90-74로 꺾었습니다.7연패에서 탈출한 KCC는 3승 8패가 됐으나 순위는 여전히 최하위에 머물렀고, '우승 후보' DB는 5승 5패가 됐습니다.KCC는 2쿼터 들어 루이스 킹, 허훈, 허웅의 삼각편대가 내외곽을 가리지 않고 고른 화력을 뽐내며 47-35, 12점 차로 앞선 채 전반을 마쳤습니다.KCC는 3쿼터에도 기세를 유지했습니다.DB가 활동량을 살리지 못하고 공격 활로를 찾지 못해 답답한 흐름을 이어가는 사이, KCC는 킹이 3점포 4방을 쏟아붓는 등 3쿼터에만 16점을 몰아치며 73-54, 19점 차로 달아나며 여유 있게 마지막 4쿼터에 접어들었습니다.DB는 마지막 쿼터에도 이렇다 할 추격의 실마리를 찾지 못한 채 끌려다녔고, 일찌감치 승기를 굳힌 KCC는 경기 종료 3분여를 남기고 허훈을 벤치로 불러들여 쉬게 했습니다.킹이 34점을 쏟아붓고 리바운드 10개를 잡아내며 승리의 선봉에 섰습니다.허훈이 13점을, 숀 롱이 15점 11리바운드로 힘을 보탰습니다.DB에서는 레이션 해먼즈가 22점 12리바운드로 분전했으나 팀 패배로 빛바랬습니다.안양정관장아레나에서는 수원 kt가 안양 정관장을 92-90으로 꺾었습니다.kt는 5연패 수렁에서 벗어나 4승 6패를 쌓았고, 정관장은 3연패로 6승 4패가 됐습니다.정관장과 kt는 완전히 상반되는 1, 2쿼터를 보냈습니다.1쿼터 정관장이 3점포 5방을 터뜨린 반면 kt의 3점 슛 시도 6개는 모두 림을 빗나가면서 정관장이 31-13으로 크게 앞섰습니다.그러나 2쿼터 들어서는 반대로 kt가 3점포 5방을 꽂아 넣는 사이 정관장의 3점 슛 6개가 모두 림을 외면했습니다.kt가 31점을 몰아치고 정관장이 14점에 그치며 분위기가 완전히 뒤바뀌었습니다.1점 차로 따라붙으며 3쿼터를 맞이한 kt는 계속 흐름을 이어갔습니다.초반부터 10연속 득점을 올리며 역전하더니 성큼성큼 점수 차를 벌렸습니다.하지만 정관장도 이대헌이 3쿼터에만 13점을 책임지는 등 맹활약하며 추격에 나섰습니다.이대헌은 이날 정관장 선수 중 가장 먼저 두 자릿수 득점을 돌파했습니다.정관장이 데이본 리드와 변준형의 연속 3점포에 힘입어 73-69, 4점 차 리드를 되찾은 채 마지막 쿼터에 접어들었습니다.역전에 재역전을 거듭하던 승부에서 kt는 패리스 배스의 덩크슛을 포함한 연속 4득점과 강성욱의 외곽포를 묶어 경기 종료 3분 30초 전 87-81로 앞서나갔습니다.정관장도 렌즈 아반도의 맞불 3점포로 곧바로 응수했고, 종료 1분 13초를 남기고 3점 차로 뒤진 상황에서는 라숀 토마스가 자유투 3개 중 2개를 성공시키는 등 손에 땀을 쥐게 하는 접전을 펼쳤습니다.경기 종료 54초 전 배스의 골밑 득점으로 우위를 잡은 kt는 91-90으로 앞선 종료 2초 전 배스가 자유투 2개 중 1개를 성공시키며 승기를 굳혔습니다.정관장은 마지막 작전 타임을 불렀지만, 승부를 뒤집기에는 남은 시간이 부족했습니다.kt에서는 배스가 29점 10리바운드를 기록하고 미구엘 옥존이 22점을 보태며 승리를 쌍끌이했습니다.정관장에서는 이대헌이 15점, 아반도가 13점으로 분전했습니다.대구체육관에서는 대구 한국가스공사가 외국인 선수 2명이 모두 부상으로 빠진 울산 현대모비스를 94-67로 완파했습니다.가스공사는 5승 5패를 쌓아 DB와 어깨를 나란히 했고, 현대모비스는 3승 7패로 9위에서 제자리걸음 했습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)