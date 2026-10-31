[날씨/XR] 전국에 가끔 '비'…중부 시작으로 남부로 확대

10월의 마지막 주말인 오늘(31일) 청명한 가을을 즐기기 좋았습니다.



구름 없이 맑은 하늘 이어졌는데요.



휴일인 내일은 기압골이 지나면서 전국 대부분 지역에 가끔 비 소식이 들어 있습니다.



비는 오전에 중부지방을 시작으로 늦은 오후가 되면 남부와 제주로 확대된 뒤 월요일 새벽까지 이어지는 곳이 많겠는데요.



다만 수도권과 강원도는 밤이 되면 비가 대부분 그치겠고 오후 동안 소강 상태를 보이는 곳도 많겠습니다.



예상되는 비의 양 확인해 보시면 서울은 1mm 정도로 양이 매우 적겠지만, 전남과 경남은 5~40mm, 제주는 최대 60mm가 되겠고, 제주는 늦은 밤에 시간당 20mm 안팎으로 강하게 쏟아지겠습니다.



내일 비가 내리기 전까지는 계속해서 동해안을 중심으로 대기가 건조하겠습니다.



내일 기온은 오늘보다 낮겠는데요.



서울 아침 기온 5도, 춘천이 3도로 춥겠고요, 낮 기온도 대전 12도에 머물며 종일 쌀쌀하겠습니다.



다음 주는 대체로 맑은 날씨가 이어지는 가운데 기온이 들쑥날쑥할 전망입니다.



(임은진 기상캐스터)