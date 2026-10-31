한반도선 처음…미 해병대, 한국 특수부대와 다영역훈련

<앵커>



미군이 중국과 러시아를 겨냥한 '다영역 특임부대'의 한반도 배치설이 나오는 가운데, 미 해병대 정예부대가 한반도에서 처음으로 다영역 정찰 훈련을 펼쳤습니다. 육해공뿐 아니라 우주와 사이버망까지 총동원하는 훈련입니다. 우리 군경 4개 특수부대가 잇따라 투입됐습니다.



김태훈 국방전문기자입니다.



<기자>



완전무장한 미 해병들이 간이 사다리를 설치해 선박에 오릅니다.



주변을 경계하며 선실들을 장악합니다.



지난 23일 우리 해경의 선박 모의 훈련 시설에서 실시된 미 해병대 3사단 정찰중대와 우리 해경 특공대의 선박 검문·검색·나포 훈련입니다.



미군은 통상적인 검문·검색 훈련이 아니라, 지상·해상·공중·우주·사이버를 아우르는 다영역 정찰 훈련의 일환으로 한반도에서는 처음 실시됐다고 밝혔습니다.



미군이 대중국 전력으로 육성하고 있는 다영역 특임부대, MDTF와 관련이 있는 훈련이란 뜻입니다.



미군은 조만간 한반도에 MDTF를 배치할 방침인데, 제이비어 브런슨 주한미군사령관은 MDTF의 탐지 능력에 기대를 걸고 있습니다.



[제이비어 브런슨/주한미군사령관 (지난 13일) : 우리는 위협이 나타날 때마다 즉각 대응할 수 있어야 합니다. 그래서 탐지, 특히 다영역 탐지가 중요합니다.]



미 해병대 3사단의 이번 훈련도 탐지 능력 강화를 위한 정찰에 방점을 찍었습니다.



미 해병대 3사단 정찰중대는 지난 20일부터 나흘간 우리 육군 707 특임단, 경찰 특공대와도 기본 사격 훈련은 물론 소부대 전투 기술과 전술 훈련을 벌인 걸로 알려졌습니다.



또, 미 해병대 정찰중대는 우리 해병대 특수수색대와 11월 초 실시할 연합훈련 계획을 세우고 있습니다.



707 특임단, 경찰 특공대, 해병대 특수수색대와의 훈련은 사진, 영상은 물론 구체적인 내용도 공개하지 않기로 한미가 합의한 걸로 전해집니다.



미군은 이번 훈련 같은 다영역 훈련을 몇 차례 더 벌인 다음, 중국을 겨냥한 특수부대인 다영역 특임부대 MDTF의 한반도 배치에 나설 걸로 보이는데, 중국이 어떤 식으로 대응할지 주목됩니다.



(영상취재 : 윤형, 영상편집 : 오영택)