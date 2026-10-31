"안에 못 나온 사람이" 한밤 SOS…50대 남녀 2명 사망

<앵커>



오늘(31일) 새벽, 경기 가평의 한 농막 건물에서 불이 나 2명이 숨지고 1명이 다쳤습니다. 경찰은 LPG 가스통에서 불이 붙은 걸로 보고 합동감식을 진행하기로 했습니다.



사건·사고 소식은 이태권 기자입니다.



<기자>



건물 곳곳 샌드위치 패널 벽이 무너졌고, 주변에 희뿌연 연기가 자욱합니다.



오늘 새벽 0시 40분쯤, 경기 가평군 조종면의 한 농막 건물에서 불이 났습니다.



소방은 신고 접수 약 1시간 45분 만에 불을 완전히 껐지만, 건물 안에 있던 50대 남성과 여성 등 2명이 숨졌고 집주인인 남성 1명도 다쳤습니다.



[소방 관계자 : 안에 이제 같이 있던 사람이 탈출해서 신고했나 봐요. 그래서 안에 이제 같이 있다 못 나온 사람이 있다고 그렇게….]



경찰은 집주인이 지인들과 모임을 하던 중 난로를 끄려고 LPG 가스통을 분리하려다 불이 난 걸로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.



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산골짜기 사이에서 연기가 끊임없이 뿜어져 나옵니다.



오늘 오후 1시 15분쯤 강원 정선군 임계면 덕암리의 한 야산에서도 불이 났습니다.



산림청과 소방당국은 헬기 6대와 장비 23대 등을 동원해 약 2시간 반 만에 불길을 잡았습니다.



인명 피해는 없었지만 산림 0.5ha가 불탔습니다.



소방당국은 인근 폐가에서 난 불이 산으로 옮겨 붙은 걸로 보고 있습니다.



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바다 위에 배 한 척이 기울어진 채 위태위태하게 떠 있습니다.



어젯밤 10시쯤, 경남 거제시 딴섬 인근 해상에선 1톤급 연안자망 어선이 침수됐습니다.



신고를 받고 출동한 해경은 30분 만에 배에 타고 있던 선원 2명을 무사히 구조했습니다.



해당 어선은 같은 날 오후 3시 반쯤 창원 진동면 도만항에서 출항했다가 조업 도중 암초에 걸려 좌초된 걸로 조사됐습니다.



(영상편집 : 윤태호, 화면제공 : 경기도북부소방재난본부·산림청·강원소방본부·창원해양경찰서)