일정 취소 질문 쏟아지자…"난 멀쩡" 트럼프 격분하더니

▲ 에어포스 원에서 내려오고 있는 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 주말 유세를 취소했다가 피로 누적을 지적하는 언론 보도에 격분해 유세를 재개하기로 했습니다.현지 시간 30일 미국 CNN 방송은 트럼프 대통령이 캔자스주와 아이오와주에서 예정됐던 주말 대면 유세를 취소한 뒤, 하루도 채 지나지 않아 결정을 번복했다고 보도했습니다.사안에 정통한 관계자는 트럼프 대통령이 유세 취소 이후 나온 언론 보도에 격분했다고 CNN에 전했습니다.올해 80세인 트럼프 대통령의 피로 누적을 지적하는 기사가 잇따르면서 심기가 불편해졌고, 이것이 갑작스러운 일정 변경으로 이어졌다는 설명입니다.트럼프 대통령은 현지 시간 29일 백악관 출입 기자들과 만난 자리에서 유세 취소 이유를 묻는 기자에게 "나는 완전히 멀쩡하다"며 "당신은 역겹다. 몸 관리 좀 해라. 꼴이 말이 아니다"고 막말을 쏟아내기도 했습니다.CNN은 이런 상황이 공화당 선거 유세가 트럼프 대통령의 변덕에 좌우되고 있음을 보여준다고 짚었습니다.관계자들은 트럼프 대통령이 현지 시간 29일 유세지인 사우스캐롤라이나주로 향하던 비행기 안에서 유세 취소를 전격 결정했다고 전했습니다.일부 공화당 후보들도 갑작스러운 일정 변경에 혼란을 겪은 것으로 알려졌습니다.캔자스주의 로저 마셜 공화당 상원의원은 대통령의 유세 취소 소식이 전해진 뒤 "대통령이 시간을 쓸 만한 더 나은 곳이 있을 것"이라고 말했습니다.일부 공화당 관계자들 사이에서는 트럼프 대통령의 유세가 오히려 선거운동에 부담이 된다는 불만도 나오고 있습니다.한 공화당 관계자는 당원들이 가정 방문 등 투표 독려 활동에 집중해야 할 시기에 대통령 유세가 지나치게 많은 시간을 잡아먹는다고 CNN에 전했습니다.또 다른 공화당 고위 관계자는 "대통령은 어디서든 판세를 눈에 드러날 만큼 바꾸지 못했다"고 말했습니다.트럼프 대통령 본인도 현장 유세를 놓고 마음이 오락가락하는 것으로 보입니다.관계자들은 트럼프 대통령이 선거운동 막바지 몇 주 동안 참모들에게 더 많은 방문 유세 일정을 잡으라고 압박했다고 설명했습니다.최근 지지율이 바닥을 치는 가운데, 공화당 초강세 지역에서 자신을 향해 환호하는 군중을 만나 활력을 얻었다는 것입니다.하지만 트럼프 대통령은 거의 매일 새로운 도시를 방문해야 하는 숨 가쁜 일정에 불만을 토로한 것으로 전해졌습니다.또 자기 선거가 아닌 선거에 왜 이렇게 힘을 쏟아야 하느냐고 불평하기도 했다고 관계자들은 전했습니다.트럼프 대통령은 다음 달 1일 현장 유세까지 포함하면 이달 초부터 총 28차례의 현장 유세를 진행하게 됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)