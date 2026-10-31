샘 올트먼 '1박 2일 깜짝 방한'…삼성 사장단에 '코덱스 키보드' 선물

▲ 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 송용호 삼성전자 DS(반도체)부문 AI센터장에게 '코덱스 마이크로 키보드'를 선물하고 있다.

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샘 올트먼 OpenAI 공동창업자 겸 최고경영자(CEO)가 오늘(31일) 오전 경기 용인 삼성인력개발원에서 삼성 계열사 사장단 50여 명과 'AI가 바꿀 다음 10년, 기업의 선택'을 주제로 미래 전략을 논의했습니다.1박 2일 일정으로 어젯밤 '깜짝 방한'한 올트먼 CEO의 오늘 간담회에는 리차드 호 하드웨어 담당 부사장, 키란 마니 아시아태평양·일본 총괄 대표, 안드레아스 하틀 아시아태평양·일본 영업 담당 부사장, 아르빈드 KC 최고인사책임자(CPO) 등 OpenAI 주요 경영진이 함께했습니다.또, 삼성에서는 전영현 삼성전자 대표이사 겸 DS(반도체)부문장(부회장), 노태문 삼성전자 대표이사 겸 DX(완제품)부문장(사장)을 포함해 송용호 삼성전자 DS부문 AI센터장, 최주선 삼성SDI 사장, 장덕현 삼성전기 사장 등 삼성전자와 전자·금융·바이오 분야 주요 계열사 사장단이 대거 참석했습니다.이재용 삼성 회장과의 면담은 오늘 일정에는 없었던 것으로 전해지며, 올트먼 CEO는 삼성 간담회 일정과 최태원 SK 회장과의 오찬 일정을 마친 뒤 오늘 오후 출국했습니다.오늘 간담회에서 올트먼 CEO는 "앞으로는 단순히 AI를 사용한다는 이유만으로 지속 가능한 경쟁 우위를 확보할 수는 없을 것"이라며, "경쟁 우위는 AI를 어떻게 활용해 더 빠르게 움직이고, 더 나은 제품을 만들며, 경쟁사보다 앞서 나가느냐에 달려 있다"고 말했습니다.올트먼 CEO는 또, 오픈AI의 코딩 에이전트인 코덱스(Codex)를 편리하게 사용할 수 있도록 돕는 '코덱스 마이크로 키보드'를 삼성 경영진에게 선물했습니다.삼성전자와 오픈AI는 지난해 10월 글로벌 AI 인프라 구축을 위한 협력의향서(LOI)를 체결하고, 오픈AI의 '스타게이트' 프로젝트에 필요한 메모리 반도체 공급을 추진해 왔습니다.당시 삼성SDS는 AI 데이터센터 구축과 기업용 AI 서비스 분야에서 협력하기로 했으며, 삼성물산과 삼성중공업은 해상 부유식 데이터센터 공동 개발을 추진하기로 했습니다.올해 7월에는 이재용 삼성전자 회장이 미국 샌프란시스코 오픈AI 본사를 방문하는 등 양사 간 교류도 지속하고 있습니다.