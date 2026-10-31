[날씨] 청명하지만 건조한 대기…내일 오후부터 전국 비

청명한 가을 하늘이 이어지고 있습니다.



공기 질도 쾌청해 활동하기 수월한데요.



다만 바람이 약간 강하게 부는 가운데 대기도 건조해 조금 전 강원 정선에서는 작은 산불이 발생해 진화 중에 있습니다.



각종 화재사고 조심하셔야겠습니다.



깊어지는 가을 속 유명 산지들의 단풍도 물들어가고 있는데요.



지도에 붉은색으로 표시된 산지에서는 단풍이 절정에 달해있습니다.



내일(31일) 오전에 경기 남서부와 충남을 시작으로 오후에는 남부지방 밤이 되면 전국에 비 소식이 들어있습니다.



비는 월요일 아침까지 이어지겠고 대체로 양이 적겠지만 제주는 최대 60mm의 강한 비가 내리겠습니다.



내일 기온 보시면 서울 기온 아침 5도로 오늘보다 춥겠고요.



낮 기온도 13도에 그치며 종일 쌀쌀하겠습니다.



화요일엔 서울 아침 기온 3도까지 낮아질 전망입니다.



(임은진 기상캐스터)