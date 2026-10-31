뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨] 청명하지만 건조한 대기…내일 오후부터 전국 비

SBS 뉴스
작성 2026.10.31 15:10 조회수
PIP 닫기
청명한 가을 하늘이 이어지고 있습니다.

공기 질도 쾌청해 활동하기 수월한데요.

다만 바람이 약간 강하게 부는 가운데 대기도 건조해 조금 전 강원 정선에서는 작은 산불이 발생해 진화 중에 있습니다.

각종 화재사고 조심하셔야겠습니다.

깊어지는 가을 속 유명 산지들의 단풍도 물들어가고 있는데요.

지도에 붉은색으로 표시된 산지에서는 단풍이 절정에 달해있습니다.

내일(31일) 오전에 경기 남서부와 충남을 시작으로 오후에는 남부지방 밤이 되면 전국에 비 소식이 들어있습니다.

비는 월요일 아침까지 이어지겠고 대체로 양이 적겠지만 제주는 최대 60mm의 강한 비가 내리겠습니다.

내일 기온 보시면 서울 기온 아침 5도로 오늘보다 춥겠고요.

낮 기온도 13도에 그치며 종일 쌀쌀하겠습니다.

화요일엔 서울 아침 기온 3도까지 낮아질 전망입니다.

(임은진 기상캐스터)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지