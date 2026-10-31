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국민의힘, 미국 비자 받은 진성준에 "사상 초유 외교적 망신" 비판

김보미 기자
작성 2026.10.31 13:45 조회수
국민의힘, 미국 비자 받은 진성준에 "사상 초유 외교적 망신" 비판
▲ 민주당 소속 국회 국방위원회 위원장인 진성준 의원

국민의힘이 오늘(31일) 더불어민주당 진성준 국회 국방위원장이 미국 관용 비자를 뒤늦게 발급받은 데 대해 "사상 초유의 외교적 망신이자 국가적 참사"라고 비판했습니다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 오늘 논평을 통해 "비자가 나왔으니 아무 일 없었다는 듯 하와이행 비행기에 오르겠지만, 이번 사태가 보여준 '삐걱대는 한미동맹'의 씁쓸한 현주소는 결코 지워지지 않는다"고 말했습니다.

그러면서 "대한민국 국회의 국방위원장이 동맹국인 미국으로부터 과거 국가보안법 위반 판결문 영문 번역본과 범죄경력회보서 등을 제출하라는 요구를 받고, 이를 제출한 뒤에야 겨우 입국 승인을 받은 사상 초유의 외교적 망신이자 국가적 참사"라며 "한미 동맹의 균열과 양국 간 신뢰 붕괴를 적나라하게 드러낸 상징적 장면"이라고 강조했습니다.

박 수석 대변인은 "대한민국 국방과 안보를 총괄하는 상임위의 위원장이 동맹군을 '점령군'으로 부르고 철수를 주장하며, 북한의 지원을 받아 무장혁명을 해야 한다고 주장했던 인물이 아니었다면 겪지 않아도 되었을 외교 참사"였다며 "대한민국 국방위원장의 위상을 길바닥에 내팽개치고 한미동맹의 신뢰를 무너뜨린 점에 대해 국민 앞에 고개 숙여 사과"하라고 요구했습니다.

(사진=연합뉴스)
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