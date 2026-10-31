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[날씨] 쌀쌀하지만 맑은 하늘…건조한 대기, 화재 조심

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작성 2026.10.31 12:28 조회수
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10월의 마지막 주말인 오늘(31일) 맑은 하늘의 막바지 늦가을 정취를 즐기기 무난하겠습니다.

아침에 짙었던 안개도 걷혔고요.

전국 유명 산지론 단풍들이 물들어 있는 가운데 절정에 향해 있는 곳들도 많습니다.

옷차림은 따뜻하게 하시는 편이 좋겠습니다.

평년 수준과 비슷하겠지만 서울 낮 기온 15도에 머물며 온화했던 어제보다는 3도가량이 낮겠습니다.

오늘도 쭉 맑은 하늘 이어지며 대기는 건조하니까요.

산불 등 화재 예방에 힘써 주셔야겠습니다.

자세한 낮 기온은 서울과 태백이 15도, 춘천 16도로 중부 지방은 어제보다 낮겠지만 남부 지방은 대구 22도까지 오르며 일교차가 크게 벌어지겠습니다.

내일 오후부터 월요일 아침 사이 전국 곳곳에 가을비가 한차례 지나겠고 화요일엔서울 아침 기온 3도까지 떨어지며 춥겠습니다.

(임은진 기상캐스터)
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