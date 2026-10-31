구속영장 반려 50일 만에 경찰 소환된 김병기…"악의와 거짓 점철된 고발"

▲ 공천헌금 의혹 등을 받는 무소속 김병기 의원이 31일 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 조사를 받기 위해 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다.

무소속 김병기 의원 관련 사건을 수사 중인 경찰이 오늘(31일) 김 의원을 소환했습니다.경찰이 신청한 구속영장이 공소청(구 검찰) 단계에서 보완수사 요구와 함께 반려된 지 50일, 4월 7차 조사 이후로는 6개월 만입니다.서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 이날 김 의원을 피의자 신분으로 불렀습니다.오전 9시 56분쯤 서울청 마포청사에 도착한 김 의원은 8차 소환을 받은 입장을 묻는 취재진에 "그동안 저는 말로는 다 못 할 불이익을 당하고 있다"며 "누가 보아도 악의와 거짓으로 점철된 고발"이라고 말했습니다.이어 "그럼에도 불구하고 아직까지는 수사의 시간이다. 성실하게 소명해서 무혐의를 입증하겠다"고 덧붙였습니다.'참고인 회유 정황이 드러났는데 할 말이 있느냐'는 질문에는 "참고인들이 오히려 증거를 왜곡한 것"이라며 객관적인 자료를 제출하겠다고 했습니다.주요 참고인인 민주당 동작갑위원회 사무국장에게 전화를 세 번 걸어 접촉을 시도했다는 구체적인 의혹에 관해서는 "제가 전화하지 않았다"고 답했습니다.경찰은 이날 김 의원을 둘러싼 13가지 의혹 전반에 대해 사실관계를 확인하고, 최근 참고인 조사 등을 통해 포착한 증거인멸 정황 등에 관해서도 집중적으로 캐물을 것으로 보입니다.경찰은 9월 7일 특정범죄가중법상 뇌물, 업무방해 등 혐의를 받는 김 의원에 대한 구속영장을 신청했지만, 서울중앙지방공소청은 같은 달 11일 구속 필요성에 대한 소명이 부족하다며 구속영장을 청구하지 않고 돌려보냈습니다.경찰은 이후 김 의원의 여러 의혹을 폭로한 김 의원 전직 보좌관과, 김 의원의 공천헌금 의혹이 제기된 2020년 당시 민주당 동작갑위원회 사무국장을 지낸 인물을 참고인으로 불러 증거인멸 가능성 등에 대해 추가 조사했습니다.아울러 진우산전으로부터 차남 급여 등 뇌물을 받은 혐의(특정범죄 가중처벌법상 뇌물)에 대해선 진우산전 직원들을 참고인 조사하고, 차남에 대한 계좌추적 영장을 신청해 보완수사했습니다.8차 조사가 이뤄지는 이날은 김 의원 사건 수사를 신속하게 마무리할 것을 지시한 경찰 수사심의위원회가 지정한 사건 처리 기한 마지막 날이기도 합니다.앞서 김 의원을 고발한 시민단체 서민민생대책위원회와 김 의원 전직 보좌관은 경찰 수사가 약 1년 동안 이어지자 수사가 지연되는 상황과 관련해 수사심의를 신청했습니다.수사심의위는 8월 25일 "1개월 이내에 신속히 처리할 것"을 수사팀에 지시했습니다.이후 수사팀이 공소청의 보완수사 요구를 이행하고자 수사 기간을 이달 말까지 연장해달라고 요청하자 이를 승인했습니다.경찰은 김 의원에 대한 조사가 마무리되는 대로 수사 종결 절차에 착수할 전망입니다.(사진=연합뉴스)