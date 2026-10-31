뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"왜 째려봐" 보복운전…경찰 오자 편의점 달려가더니

배성재 기자
작성 2026.10.31 09:42 수정 2026.10.31 10:05 조회수
"왜 째려봐" 보복운전…경찰 오자 편의점 달려가더니
▲ 소주병

음주 상태로 보복 운전을 하다가 경찰이 출동하자 이른바 '술 타기' 수법으로 음주 측정을 방해하고는 그 상태로 또 운전대를 잡은 20대가 결국 철창신세를 지게 됐습니다.

춘천지법 형사1단독 정종건 부장판사는 특수협박과 특수재물손괴, 도로교통법상 음주측정방해와 음주운전 혐의로 기소된 20대 A 씨에게 징역 1년을 선고했다고 밝혔습니다.

공소사실에 따르면 A 씨는 지난 3월 26일 새벽 경기 평택시 한 도로를 걸어가던 중 20대 B 씨가 자신의 차 안에서 창문 사이로 째려봤다는 이유로 차를 몰아 B 씨 차량을 쫓았습니다.

A 씨는 약 1.1㎞ 구간에서 급가속과 급감속을 번갈아 하며 무리하게 진로를 변경해 B 씨 차량이 중앙선을 넘어가게 하고는 차로에 복귀하려는 피해 차량 앞으로 끼어들어 급정거하면서 충돌사고를 냈습니다.

사고 직후 차에서 내려 B 씨에게 나오라고 요구하던 A 씨는 경찰이 출동하자 인근 편의점으로 가 소주 1병을 샀습니다.

그러고는 사고 현장으로 돌아오면서 소주를 마신 뒤 "열 받아서 술을 마셨다. 어떻게 할 거냐"며 소리를 지르고 욕설했습니다.

음주 측정을 방해한 A 씨는 사고 현장이 정리된 뒤 혈중알코올농도 0.178% 상태로 또 운전대를 잡고 운전하다가 적발됐습니다.

정 부장판사는 "죄질이 매우 불량하고 준법의식이 미약하다"며 "범행을 인정하고 피해자들과 원만히 합의한 점을 종합해 형을 정했다"고 양형 이유를 설명했습니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
배성재 기자 사진
배성재 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지