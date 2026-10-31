이란, 호르무즈서 유조선 공격한 듯…"2척 화재 후 운항 중단"

▲ 호르무즈 해협

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 30일(현지시간) 호르무즈 해협에서 유조선 2척에 화재가 발생해 운항이 중단됐다고 밝혔습니다.구체적인 화재 발생 원인이 공개되지 않았지만, 이들 선박이 이란 측에서 정한 항로를 벗어났다고 주장한 점으로 미뤄, 이란군의 공격을 받은 것으로 추정됩니다.혁명수비대는 성명을 통해 "호르무즈 해협 동부와 서부에서 각각 미승인 항로로 통과하려던 규정 위반 유조선 2척이 사건을 맞이했으며, 해협 남부 해역에서 정지 조처됐다"고 했습니다.성명은 이어 "이 유조선들은 모든 항해 및 위치 추적 시스템을 끈 상태였으며, 테러리스트인 미군의 지원을 받아 미승인 항로를 통해 빠져나가려 했다"고 주장했습니다.혁명수비대는 이번 사건의 구체적인 성격에 대해서는 명시하지 않았습니다.다만, 혁명수비대는 선박들이 여러 차례의 무선 경고를 받았음에도 불구하고 이를 무시한 채 항해를 계속했다고 덧붙였습니다.이란군은 전날에도 최소 4척의 유조선이 기뢰와 충돌한 뒤 해당 수역에 정지해 있다고 밝힌 바 있습니다.이란은 지난 2월 28일 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자가 사망한 미국과 이스라엘의 대이란 공습으로 중동 전쟁이 발발한 이후 이 전략적 수로를 통한 해상 교통을 엄격히 제한해왔습니다.이에 맞서 미국은 이란 항구에 대한 해상 봉쇄를 단행해 이란의 석유 수출 및 무역 활동을 강력하게 통제하고 있습니다.(사진=게티이미지)