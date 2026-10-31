트럼프 "이란 전쟁 곧 마무리될 것…핵무기 불가 보장 필요"

▲ 트럼프 미 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지시간) 이란과의 전쟁이 곧 마무리될 것이라고 예고하면서도 이란의 핵무기 보유를 영구적으로 막을 수 있는 보장이 필요하다고 강조했습니다.로이터 통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 미국 미주리주 캔자스시티 라디오 방송 KCMO 인터뷰에서 이란 전쟁과 관련해 "그것은 곧 마무리될 것"이라며 "우리는 핵무기가 절대로 없을 것이라는 보장이 필요하다"고 말했습니다.다만 전쟁을 어떻게 끝낼 것인지 구체적인 방안이나 시점은 제시하지 않았습니다.트럼프 대통령은 내달 3일 치러질 미국 중간선거 전에는 이란을 공격하지 않겠다고 밝힌 바 있습니다.그러나 중간선거가 끝나면 이란을 대대적으로 공격할 수 있다는 뜻을 여러 차례 내비쳤고, 실제로 미군은 최근 중동에 방공체계와 탄약 등을 추가 배치하고 이란의 보복 공격에 취약한 기지에서 일부 병력을 이동시킨 상탭니다.다만 미국은 군사적 압박과 별도로 외교적 해결을 위한 협상도 추진하고 있습니다.JD 밴스 부통령은 카타르 중재를 거쳐 이란 측에 협상 재개를 제안하는 서한을 전달한 것으로 전해졌습니다.