[날씨] 오늘 대체로 맑고 건조…내일 전국 가끔 비

10월의 마지막 주말인 오늘(31일) 전국 하늘 대체로 맑겠습니다.



다만 오전까지 안개가 짙겠는데요.



현재 장흥의 가시거리 100m 미만으로 바짝 좁혀진 가운데 오전까지 그 밖의 내륙 곳곳에서도 가시거리 1km 미만의 안개가 나타나겠습니다.



오늘 낮 기온 평년 이맘때와 비슷하겠지만 어제보다는 기온이 다소 낮겠습니다.



서울 낮 기온 15도로 온화했던 어제보다는 3도가량 기온이 낮겠습니다.



내일 오후부터 월요일 새벽 사이에는 전국 곳곳에 비가 내릴 텐데요.



중부 지방의 양은 5~10mm 정도로 적겠고 제주는 최대 60mm 정도 예상됩니다.



비가 내리기 전까지 오늘까지는 대체로 대기가 건조하겠습니다.



현재 기온은 서울 11.5도로 크게 쌀쌀하지는 않은데요.



낮 기온은 부산 21도까지 오르며 일교차가 크겠습니다.



다음 주 화요일에는 서울 아침 기온이 다시 3도까지 떨어질 전망입니다.



(임은진 기상캐스터)