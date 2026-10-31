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북한, 한국 자주포 타격 훈련…"힘이 곧 평화"

노동규 기자
작성 2026.10.31 06:37 조회수
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<앵커>

우리 정부의 군사회담 제안에 응답하지 않고 있는 북한이 전시회를 열어 '저격수'라고 부르는 초대형 방사포의 실사격 장면과 함께 자폭 드론으로 우리 군 초소와 미군 전차 모형을 타격하는 모습을 공개했습니다. 김정은 국무위원장은 '힘이 곧 평화'라고 강조했습니다.

노동규 기자입니다.

<기자>

북한이 '저격수'라고 명명한 600mm 초대형 방사포 10여 발이 하늘을 가릅니다.

목표물인 바위섬에 잇따라 내리꽂힙니다.

김정은 국무위원장도 만족한 듯 박수에 이어 주먹을 흔듭니다.

북한이 '무인 항공 기술 발전' 전시회를 열었다며 공개한 화력 시범입니다.

우리 군도 북한이 원산 일대에서 동해상으로 탄도미사일 10여 발을 발사했다고 밝힌 바 있습니다.

특히 눈길을 끈 것은 무인기, 즉 드론이 총망라됐다는 점입니다.

미국이나 이스라엘 것과 유사한 형태의 자폭 드론이 날아올라 우리 군 최전방 초소와 K9 자주포, 미군 M1 전차 등을 흉내 낸 표적을 타격합니다.

무인정찰기에서 미사일을 발사하는 영상도 공개됐습니다.

[100%의 명중 정확도로 정밀 타격했습니다.]

전시회에서는 스텔스 기체로 추정되는 드론과 저비용 고효율의 이른바 골판지 드론의 모습도 포착됐습니다.

김 위원장은 연설을 통해 "무인기 분야 절대 우세"를 강조했습니다.

[조선중앙TV : 힘이 곧 평화이고 평화는 힘으로만 담보된다…무인 항공기술 분야, 국방인공지능 분야에서도 기적적인 결실들을 만들어내야 한다고….]

전문가들은 북한이 우크라이나 전쟁 참전으로 드론 운영에 대한 경험을 축적하고 러시아로부터 기술을 전수받는 것으로 보고 있습니다.

[조상근 연구교수/카이스트 국가미래전략기술 정책연구소 : (러-우) 전쟁에서 드론 기술이 2주 단위로 혁신되고 있거든요? 고스란히 빨대처럼 북한으로 들어오는 거죠. 중국도 이제 소재·부품·장비 같은 것들을 북한에 제공하고 있기 때문에….]

우리 국방부가 지난 9월 연 시연회에서는 국내 개발 드론들이 잇따라 추락한 바 있는데, 우리 군 관계자는 '북한에 비해 뒤처진 것 아니냐'는 지적에 대해 "드론 등 첨단전력이 늦어지는 것은 심각한 문제'라며 제도를 개선하겠다고 밝혔습니다.

(영상편집 : 정성훈)
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