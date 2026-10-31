인천공항 12시간 발권 지연…승객 1,200명 '발 동동'

<앵커>



어제(30일) 인천국제공항에서 항공사 체크인 시스템이 12시간 동안 먹통이었습니다. 중국 항공사 3곳에서는 아예 발권이 중단돼 승객 1,200명의 발이 묶이기도 했습니다.



보도에 박세용 기자입니다.



<기자>



어제 새벽 4시 30분쯤, 항공사들이 발권할 때 쓰는 전산망에 장애가 발생했습니다.



이 전산망은 미국 회사인 에어링크가 관리하는데 1터미널 항공사 8곳, 2터미널 항공사 5곳 등 총 13곳에서 통신이 간헐적으로 끊겼습니다.



그런데 오후 들어 중국 남방항공과 동방항공, 중국국제항공 3곳의 발권은 아예 중단됐습니다.



낮 12시 30분 출발 예정이던 항저우행과 상하이로 가는 12시 55분 비행기 등 총 35개 항공편의 출발이 지연됐습니다.



[공선미/경기 광명 : 아침 11시에 왔어요. (출국 예정 시간이 오후) 2시 30분인데, 좀 일찍 왔는데 계속 이제 어디 가지도 못하고 계속 대기 중이긴 하죠.]



[손호영/경기 수원 : 4시 비행기인데 일찍 와서 일찍 들어가려고 했거든요. 그래서 들어가서 뭐 좀 하려고 했는데 지금 아무것도 못 하고 있죠.]



몇몇 승객들은 항공사 측에 항의하는 모습도 보였습니다.



[빨리 해결책을 찾아야 할 거 아니에요!]



항공사들은 출국이 임박한 일부 승객부터 제한적으로 직접 손으로 이름과 좌석번호를 탑승권에 적어서 발급하기도 했습니다.



발권 시스템 장애는 발생 12시간이 넘은 오후 5시쯤 복구됐습니다.



인천공항공사는 일부 항공사에서만 문제가 생긴 점 등을 볼 때 해킹 가능성은 낮다고 보고 있습니다.



다만 정확한 원인은 조사를 통해 밝혀질 전망입니다.



(영상취재 : 이상학, 영상편집 : 김준희, VJ : 정한욱)