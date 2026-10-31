1. '주말 핼러윈' 인파 관리 비상…경찰 7천8백여 명 투입



오늘(31일) 핼러윈 데이를 맞아 이태원과 홍대에 많은 인파가 몰릴 것으로 예상됩니다. 경찰은 전국 중점 관리 지역 28곳에 7천8백여 명의 인력을 투입하고 안전관리에 총력을 기울이고 있습니다.



2. 뉴욕증시 일제히 하락…인텔 29% 폭락



밤사이 뉴욕증시가 일제히 하락한 가운데 대형 기술주 중심의 나스닥은 3% 가까이 급락했습니다. 인텔이 30% 가까이 폭락하면서 반도체 업종 전체로 충격이 번졌습니다.



3. 8조 털린 바이낸스…"북 '최정예 조직' 배후"



세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스에서 발생한 8조 원 규모의 해킹 사건과 관련해 북한 최정예 해킹조직이 배후로 지목됐습니다.



4. '국민 아버지' 고 최불암 애도 발길…모레 장례



'국민 아버지'로 사랑 받아온 고 최불암 씨의 빈소에 배우들과 정치인 등 각계각층 인사들의 애도 발길이 이어졌습니다. 고인의 장례는 모레 월요일, 초록우산어린이재단장으로 치러집니다.