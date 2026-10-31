트럼프 "알래스카 투표용지 이해하려면 IQ 190은 돼야"

▲ 미국 알래스카주 연방 상원의원 선거 투표용지 견본

도널드 트럼프 미국 대통령은 미 중간선거를 나흘 앞둔 30일(현지시간) 야당인 민주당이 영입했다는 의혹을 받는 알래스카주 연방 상원의원 후보 '댄 J.설리번'에 대해 "나는 그를 '가짜 댄 설리번'이라고 부른다"며 비판을 이어갔습니다.트럼프 대통령은 이날 라디오 인터뷰에서 이같이 말한 뒤 사회자에게 "(알래스카) 투표용지를 확인해봤나? 투표용지를 이해하려면 IQ가 190은 돼야 한다"고 언급했습니다.트럼프 대통령은 민주당 상원선거대책위원회와 민주당 후보인 펠톨라 캠프가 재선에 도전하는 설리번 의원의 표를 분산시키기 위해 은퇴 교사인 '댄 J.설리번'을 영입했다는 지난 28일 뉴욕타임스(NYT)의 폭로성 보도가 나온 뒤 민주당과 영입 의혹 후보 설리번을 '사기 범죄자'라고 싸잡아 비판하고 있습니다.그는 특히 알래스카주 연방 상원의원 선거 투표용지에 2명의 댄 설리번을 구분하기 위해 현역 공화당 상원의원인 설리번 후보 이름 뒤에 '현역'(Incumbent)이란 단어가 표기된 것에 대해서도 여전히 유권자들을 헷갈리게 한다고 주장했습니다.트럼프 대통령은 인터뷰에서 "대부분의 알래스카 주민은 그 뜻을 모르며, 다른 주(州)에서도 마찬가지"라며 "그들은 '현역'이 무슨 뜻인지 모른다"고 말했습니다.이에 대해 CNN 방송은 "그곳 유권자들이 이(투표용지)를 이해할 만큼 똑똑하지 않다고 시사했다"고 꼬집었습니다.트럼프 대통령은 댄 J.설리번에 대해 "한 번도 출마해 본 적이 없고, 투표를 해 본 적도 없다"며 "그는 자신의 중간 이름을 J에서 S로 바꾸고 싶어 했지만, 법원이 이를 기각했다"고 또다른 의혹을 제기하기도 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)