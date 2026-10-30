삼성, 소노 잡고 KBL 사상 첫 개막 9연승 질주

▲ 프로농구 삼성과 소노의 경기 장면

프로농구 서울 삼성이 KBL 최초의 '개막 9연승' 대기록을 작성했습니다.삼성은 오늘(30일) 고양소노아레나에서 열린 KCC 프로농구 정규리그 원정 경기에서 고양 소노를 95대 87로 꺾었습니다.개막 8연승을 내달리며 2011-2012시즌 원주 동부(현 DB), 2014-2015시즌 고양 오리온과 함께 리그 역대 최다 개막 연승 타이를 이뤘던 삼성은 오늘 기록을 경신하며 KBL에 새 역사를 썼습니다.반면 소노는 연패에 빠지며 4승 6패로 7위까지 밀려났습니다.소노는 1쿼터에만 3점 슛 6개를 쏟아부으며 삼성의 연승 저지에 총력을 다했지만 경기 시작 5분 만에 핵심 외국인 선수 조니 오브라이언트가 허리 통증으로 코트를 떠나는 악재를 맞았습니다.3쿼터까지 70대 69로 한 점 앞선 채 마지막 4쿼터에 돌입한 삼성은 승부처에서 강했습니다.경기 종료 4분 여를 남기고 저스틴 구장과 이규태가 연속 3점포를 꽂으며 86대 78로 달아나며 승기를 잡았습니다.삼성은 칸터가 30점 12리바운드로 더블더블을 작성하며 골 밑을 지배했고, 이관희가 3점포 3방을 포함해 18점을 올리며 펄펄 날았습니다.맥컬러 역시 15점 10리바운드로 제 몫을 다했고, 4쿼터 결정적 3점 두 방을 터뜨린 이규태의 활약도 빛났습니다.소노는 스카티 제임스가 33점 13리바운드, 이정현이 22점으로 고군분투했지만 팀 패배로 고개를 숙였습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)