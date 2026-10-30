윤호중 행안장관, 핼러윈 하루 앞 홍대거리 점검…"안전관리 만전"

▲ 윤호중 행정안전부 장관이 30일 서울 마포구 인파밀집지역인 홍대거리를 방문해 핼러윈 대비 안전관리대책 현장을 점검하고 있다.

윤호중 행정안전부 장관은 핼러윈을 하루 앞두고 서울 홍대 관광특구를 방문해 인파 안전관리 상황을 점검했습니다.윤 장관은 홍익문화공원에 마련된 현장 상황실을 방문해 관계기관으로부터 핼러윈 인파 대비 안전관리 대책을 보고받고, 홍대 클럽거리와 걷고싶은거리 일대를 돌며 경사로나 출입구 등에 병목구간이나 보행흐름을 막는 물건이 없는지 살폈습니다.또 인공지능(AI) 인파 밀집 분석시스템과 긴급 신고용 비상벨이 정상적으로 작동하는지 점검하고 국민행동요령을 외국인 관광객도 이해할 수 있도록 한국어 외에 영어, 중국어, 일본어로도 표출되는지 확인했습니다.홍대 관광특구는 클럽과 상점이 몰려 있어 매년 핼러윈 인파가 밀집하는 곳입니다.올해는 8월까지 서울을 방문한 외국인 관광객이 1천156만명으로 작년 동기 대비 21.6% 증가한 만큼, 인파 밀집도가 더 높을 것으로 예상됩니다.행안부는 지난 23일부터 다음 달 1일까지 열흘간 핼러윈 인파 관리 특별대책 기간을 운영하고 있으며, 홍대와 이태원을 포함한 전국 28곳을 중점 관리 대상으로 지정해 관리하고 있습니다.이 중에서도 특히 많은 인파가 몰릴 것으로 예상되는 서울 이태원·홍대·성수동·건대·강남역·압구정· 명동·익선동, 전남광주 첨단지구, 부산 서면, 대구 동성로, 대전 둔산동 등 12곳은 사전점검반과 현장상황관리관이 파견됐습니다.홍대의 경우 안전요원 등이 300여명 배치됐으며, 우측 일방통행을 유도하기 위한 이동식 안전 펜스가 골목 곳곳에 설치됐습니다.윤호중 장관은 "국민이 안전하게 핼러윈을 즐길 수 있도록 관계기관과 함께 안전관리에 만전을 기하겠다"며 "현장 안전요원 안내에 따라 질서를 유지하고 인파 사고 국민행동요령을 숙지해달라"고 당부했습니다.(사진=행정안전부 제공, 연합뉴스)