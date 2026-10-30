한동훈, '오세훈 연대' 질문에 "정권 폭주저지 명분 같다면 누구든 같이"

▲ 무소속 한동훈 의원이 30일 국회 로텐더홀에서 자신의 법무부 장관 당시 딸의 '허위 스펙 의혹' 수사를 무마했다는 의혹 등과 관련해 기자회견을 하고 있다.

무소속 한동훈 의원이 오세훈 서울시장과의 연대를 뜻하는 이른바 '훈훈 연대'에 대해 "저는 민주공화정을 파괴하는 이재명 정권을 막고 민주공화정을 지키고 발전시킨다는 명분을 같이하는 사람이라면 누구든 힘을 모을 때라는 입장"이라고 말했습니다.한 의원은 오늘(30일) 국회 본관 로텐더홀에서 기자들과 만나 "전대미문으로 이재명 민주당 정권이 민주공화정을 붕괴시키고 있는데, 누구와 누구는 친하니 친하지 않니 이런 식의 한가한 얘기는 할 때가 아니라 생각한다"며 이같이 답했습니다.이어 "국민을 위한 연대는 친분이 아니라 명분으로 하는 것"이라며 "지금 우리에게 필요한 명분은 이재명 민주당 정권의 폭주를 막고 이 나라 민주공화정을 지켜내고 발전시키는 것이다. 그 명분에 동의하는 사람과는 함께해야 하고 그런 입장을 계속 견지해왔다"고 덧붙였습니다.한 의원은 '국민의힘 장동혁 대표나 개혁신당 이준석 전 대표도 같이 할 사람이라 평가하나'라는 물음에는 "누구를 특정하지 않는다. 그 명분을 함께하고 행동을 같이 할 사람들이라면 모두가 지금 함께 대한민국 민주공화정을 지켜야 할 때"라고 답했습니다.한 의원은 민주당이 사상 초유의 조희대 대법원장에 대한 국정조사를 추진하는 데 대해서는 "조 대법원장이 잘못한 건 하나다. 이재명이라는 개인을 지켜주지 않으려는 것"이라며 "대법원장 한 명을 갖고 린치하듯 국조를 하고 특검을 한다는 건 민주공화정의 붕괴다. 대단히 심각한 상황"이라고 우려했습니다.이어 "권력자가 재판받는 것을 막기 위해 권력자가 속한 집단이 계속 집권을 하려고 사적인 목적으로 사법시스템을 무너뜨리고 있다"며 "과거 이런 일들을 숨어서 하는 정권들은 있었는데 이렇게 백주대낮에 바지 벗고 하는 정권은 없었다"고 직격했습니다.그러면서 "이렇게 돼서 조 대법원장이 무너지고 물러난 나라를 생각해보라. 그게 선진국인가. 개판 아닌가"라면서 "대한민국 국민은 그런 나라에서 살지 않을 것이다. 그런 상황이 되면 국민과 함께 나서겠다"고 밝혔습니다.민주당 박지원 의원이 방송 인터뷰에서 "한동훈도 조국처럼 당해봐야 한다"며 딸에 대한 수사를 촉구하는 등 민주당이 자신의 가족에 대한 의혹을 제기하며 공격하는 데 대해 "박 의원 얘기에 모든 게 들어있다. 생사람 잡는 것 알지만, 그 과정에서 고통을 주기 위해 하는 것"이라며 "일종의 고문을 하겠다는 게 본질이다. 3탕, 4탕으로 이미 끝난 얘기를 꺼내 정치보복하는 것"이라고 지적했습니다.이어 "민주당 정권과 그 하수인처럼 움직이는 수사기관이 지금 이 얘길 꺼내는 이유는 한 가지다. 제가 민주공화정을 무너뜨리는 이재명 정권을 가장 유효적절하게 타격하고 제어하고 있기 때문에 제 발목을 잡으려고 이런 문제 제기를 하고 수사기관을 하명하듯 조종하는 것"이라며 "국민께서 보고 계신다. 마음대로 해보라"고 했습니다.(사진=연합뉴스)