[이슈인]'당구장 대타 알바'에서 '챔피언'으로…당구 스타 '정수빈'

[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 정수빈(당구 선수 · 2026 크라운해태 LPBA 챔피언십 우승)

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친구 부탁으로 대신 갔던 당구장 아르바이트가 인생을 바꿀 줄 알았을까요? 정수빈 선수는 통계학을 전공하던 대학 시절(2019년) 아르바이트 대타를 하다 당구의 매력에 빠졌습니다. 본격적인 당구의 길로 들어선 정수빈 선수는 2022 시즌에 데뷔한 뒤 초고속 성장했고, 올해 크라운해태 LPBA 챔피언십에서 쟁쟁한 선배들을 꺾고 생애 첫 우승을 거뒀습니다. 데뷔 4년차에 챔피언에 오른 정수빈 선수, 당구는 선수 생명이 긴 종목인데요, 올해 스물 여섯 살인 정수빈 선수의 다음 목표는 무엇일까요?



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