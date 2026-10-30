[날씨/XR] 일요일 전국 비…큰 일교차 유의

오늘(30일) 비교적 온화한 남서풍이 불면서 추위가 한결 누그러졌습니다.



전국 하늘도 대체로 맑았는데요.



다만 밤 사이 북쪽으로 기압골이 지나면서 중부를 중심으로 약한 비가 내리겠습니다.



비는 내일 새벽에는 모두 그치겠고요, 주말인 내일은 다시 서해상에서 다가오는 고기압의 영향으로 맑은 가운데 차가운 북서풍이 불면서 다시 쌀쌀해지겠습니다.



이처럼 내일은 맑겠지만 모레는 전국에 비 예보가 있습니다.



모레 오전에 경기 남서부와 충청권에, 오후에는 그 밖의 남부 지방에 비가 오겠고요, 밤에는 전국 대부분 지역으로 확대되겠습니다.



모레 하루 예상되는 비의 양은 적게는 5에서 많게는 전남과 제주에 최고 30mm가 내리겠습니다.



내일 오전까지는 전국적으로 공기 질이 다소 탁하겠고 충청과 남부 내륙은 안개가 짙게 끼겠습니다.



한편 강원 영동 지역은 새벽까지 바람이 강하게 부는 가운데 대기도 매우 건조해서 화재 사고 조심하셔야겠습니다.



아침 기온은 서울이 8도, 대구가 7도로 쌀쌀하겠고요, 낮 기온 서울이 14도 등 중부지방을 중심으로 오늘보다 4도가량이 떨어지겠습니다.



일요일에 내리는 비는 월요일 새벽에는 대부분 그치겠습니다.



다음 주 중반까지는 대체로 맑고 일교차 큰 늦가을 날씨가 이어지겠습니다.



(남유진 기상예보사)