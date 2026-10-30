뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

프로축구 포항, 박태하 감독과 결별…김성재 감독대행 체제

이정찬 기자
작성 2026.10.30 18:34 조회수
포항과 결별한 박태하 감독 (사진=포항 스틸러스 제공, 연합뉴스)
▲ 포항과 결별한 박태하 감독

프로축구 K리그1 포항 스틸러스가 박태하 감독과 결별했습니다.

포항 구단은 오늘(30일) 박태하 감독과 상호 합의로 계약을 해지했다고 밝혔습니다.

이로써 박태하 감독은 포항 지휘봉을 잡은 지 2년 10개월 만에 자리에서 물러나게 됐습니다.

박태하 감독은 2023년 12월 포항 제13대 사령탑으로 선임됐습니다.

현역 시절 1991년 데뷔해 2001년까지 포항 한 팀에서만 뛴 '원클럽맨' 출신 사령탑으로 기대를 모았습니다.

포항은 박태하 감독 체제에서 2024시즌 코리아컵에서 우승했고, 2025시즌에는 K리그1 4위에 오르며 2년 연속 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 진출권을 획득했습니다.

그러나 최근 10경기에서 1승 4무 5패에 그친 데다 여기에 5년 만에 파이널A 진출에 실패하면서 구단은 팀 분위기 쇄신과 반등을 위해 결별을 택했습니다.

포항은 오는 11월 1일 제주전부터 김성재 수석코치의 감독 대행 체제로 남은 시즌을 치릅니다.

구단은 "연말까지 감독 대행 체제를 유지하며 선수단 안정을 도모하고 잔여 시즌을 책임감 있게 마무리하는 데 집중할 방침"이라며 "감독 교체를 계기로 구단 운영 전반을 재점검하고, 경기력 향상과 미래 성장 기반 강화를 위한 경영혁신에 더욱 힘을 쏟을 계획"이라고 말했습니다.

(사진=포항 스틸러스 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
이정찬 기자 사진
이정찬 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지