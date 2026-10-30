뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

청와대 "광주 포함 한미 간 군 공항 이전 포괄 협정 진전"

강민우 기자
작성 2026.10.30 18:16 조회수
청와대 "광주 포함 한미 간 군 공항 이전 포괄 협정 진전"
▲ 청와대

청와대가 한미 간의 군 공항 이전을 원활하게 하기 위한 포괄협정 관련 논의가 진전을 보이고 있고, 이에 따라 광주 군 공항 내 미군 시설 이전도 문제없이 진행될 것이라 밝혔습니다.

광주 군 공항 부지는 '3대 메가프로젝트'의 핵심 사업 중 하나인 호남권 반도체 클러스터 조성 장소로 낙점된 곳입니다.

위성락 국가안보실장은 오늘(30일), 청와대에서 기자 간담회를 열고, "한미 간엔 광주 말고도 군 기지 이전 계획들이 있는데, 이전을 원활히 하기 위한 협정을 만들기로 해 문안을 협의해 왔다"고 밝혔습니다.

한미 양국은 광주 군 기지 이전 문제도 해당 협정안에 함께 넣어 해결하기 위한 협의를 진행했고, 그간 몇 가지 쟁점을 두고 교착 상태였던 협정 논의가 최근 진전을 보였다는 겁니다.

위성락 실장은 "포괄 협정이 되면 여타 기지 포함, 광주 기지 이전에 대한 틀이 만들어질 것"이라고 설명했습니다.

정부가 호남권 반도체 클러스터 부지로 선정한 광주 군 공항은 한미 양국 공군이 함께 사용하는 한미 공군 공동운영기지(COB)로, 양국은 광주와 대구 등 5개 COB에 공통으로 적용되는 이전 절차와 체계 마련을 위한 포괄 협정 체결을 협의해왔습니다.

위 실장은 어제(29일), 국회 운영위원회의 국정감사에서 미군이 광주 기지에서 쉽게 나가지 않으려 할 경우 호남 반도체 클러스터 조성이 지연될 수 있다는 우려가 나왔던 것을 언급한 뒤 "미군 입장에서도 광주에 그런 시설이 들어와 옮겨가야 한다는 것은 갑자기 들은 뉴스였을 것"이라며 "(반도체 클러스터 조성) 결정이 이뤄진 직후 양측이 협의를 시작했다"고 전했습니다.

그러면서, "미국이 (다른 곳으로) 가지 않겠다거나 '알박기'를 해서 (이전을) 방해하고, 무엇을 뜯어내려는 정황은 없다"고 말했습니다.

위 실장은 "우리가 대체 시설을 만들어 (미군이) 지금의 시설을 거기로 옮길 수 있도록 해줘야 한다"며 "만약 (이전) 시기를 더 당기려면 (우리가) 대체 시설을 더 빨리 만들어야 해 할 일이 더 많아질 수 있겠다는 것"이라고 언급했습니다.

남은 과제와 관련해선 "주로 (대체 시설 마련을 위한) 예산 등 우리가 대비해야 하는 문제"라며 "그렇게 심각한 문제로 볼 필요는 없다"고 덧붙였습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
강민우 기자 사진
강민우 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지