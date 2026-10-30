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복지부 장관, 내주 경찰청장 대행 만나 필수의료 수사지침 논의

조성현 기자
작성 2026.10.30 18:06 조회수
복지부 장관, 내주 경찰청장 대행 만나 필수의료 수사지침 논의
▲ 30일 서울 용산구 의사협회에서 열린 '소아응급실 압수수색 규탄 및 진료권 보호 촉구 긴급기자회견'에서 류정민 대한소아응급의학회장이 기자회견문을 낭독하고 있다.

보건복지부는 정은경 장관이 다음 주 경찰청장 직무대행과 만나 필수의료 분야 수사 절차에 관한 가이드라인(지침)을 논의한다고 밝혔습니다.

정 장관은 사회적으로 논란이 된 아주대병원 소아전문응급의료센터 압수수색과 관련해 대한소아응급의학회의 의견을 들었습니다.

소아응급의학회는 수사기관이 응급실 등 필수의료 의료시설 압수수색을 자제하고, 우선 자료 제출을 요구해야 한다는 등 의견을 냈습니다.

복지부에 따르면 정 장관은 의학회 의견에 공감하면서 필수의료 현장에 적용할 수사 가이드라인을 신속히 마련할 수 있도록 경찰청과 협의하겠다고 답했습니다.

이 밖에도 의학회는 중증 소아환자 이송체계 강화, 소아응급 진료 인력 확보 등에 대한 공적 지원 강화 등을 건의했고, 응급실 진료에 관한 분쟁이 신고·고소로 이어지지 않게 하기 위한 대국민 캠페인을 해야 한다고 제안했습니다.

정 장관은 "정부는 필수의료 현장에서 느끼는 어려움을 깊게 공감하고 있다"며 "의료진이 안심하고 일할 수 있는 환경을 조성하기 위하여 계속 노력하겠다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
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