"세대 아우른 국민 배우"…고 최불암 금관문화훈장 추서

정부가 29일 별세한 고(故) 최불암 배우에게 금관문화훈장 1등급을 추서했습니다.



최휘영 문화체육관광부 장관은 오늘(30일) 오후 고인의 빈소가 마련된 서울 송파구 서울아산병원 장례식장을 찾았습니다.



이 자리에서 고인에게 추서된 금관문화훈장을 유족에게 전달했습니다.



최불암은 앞서 2014년 11월 '대한민국 대중문화예술상' 시상식에서 은관문화훈장을 받은 바 있습니다.



문화훈장은 문화예술 발전과 국민 문화 향유에 기여한 공적이 뚜렷한 사람에게 수여하는 훈장입니다.



금관문화훈장을 받은 배우로는 2016년 백성희, 2021년 윤여정, 2022년 이정재 등이 있습니다.



2025년에는 이순재와 김지미, 2026년에는 안성기가 금관문화훈장을 받았습니다.



문화체육관광부는 "고인은 1959년 연극 '햄릿'으로 데뷔해 67년간 연극과 드라마, 영화, 교양 프로그램을 넘나들며 한결같이 국민 곁을 지켜 온 배우"라고 밝혔습니다.



이어 "한국형 수사극의 시초로 꼽히는 '수사반장'에서 18년간 박영한 반장을, 국내 최장수 드라마 '전원일기'에서 22년간 양촌리 김 회장을 연기하며 한국 텔레비전 드라마의 성장기를 이끌었다"고 추서 이유를 설명했습니다.



문체부는 또 "서민적이고 인간적인 한국의 아버지상을 그려낸 고인은 세대를 아울러 '국민 배우'로 사랑받았다"고 전했습니다.



이어 "2011년부터 14년간 '한국인의 밥상'을 진행하며 전국 각지의 음식과 삶의 이야기를 시청자들에게 전했다"고 덧붙였습니다.