"베이징현대 첫 중국인 수장, 1년 만에 퇴진"…주주 간 갈등? 개인적 이유?

▲ '2026 베이징 국제 모터쇼'에서 공개된 현대차 아이오닉V

중국에서 현대차의 부진이 계속되는 가운데 베이징현대(현대차 중국 합작법인) 최초의 중국 국적 총경리(최고책임자)가 취임 약 1년 만에 물러날 것이라는 보도가 나왔습니다.중국 매체 제일재경은 30일(현지시간) 베이징현대 내부 소식통을 인용해 지난해 11월 10일 취임한 리펑강 총경리가 다음 달 1일 퇴임할 예정이라고 보도했습니다.소식통은 "이는 간단한 인사 변동이 아니다. 그 배경에는 베이징현대의 발전 경로에 대한 한국·중국 주주 간 이견이 있다"고 주장했습니다.이어 "베이징현대가 지난 1년간 경영 목표와 비용 절감 폭 등 핵심 의제에 대해 합의하지 못했고 현지화 개혁이 난항을 겪었다"며 "첫 중국 국적 총경리였던 리펑강이 갈등의 교차점에 섰다"고 짚었습니다.베이징현대는 2002년 베이징자동차투자유한공사와 현대차가 5대 5 자본으로 설립한 합자회사입니다.약정상 한국 측이 총경리를, 중국 측이 상무 부총경리를 임명하는데, 칭화대 졸업 후 자동차 업계에서 20여 년간 경력을 쌓은 리 총경리는 중국인 최초로 총경리를 맡았습니다.이는 현대차에서 외국인 최초로 글로벌 최고경영자(CEO) 자리에 오른 호세 무뇨스 대표이사 사장의 '관리층 현지화' 전략에 따른 것이라는 해석도 있었습니다.하지만 소식통은 "한국 측이 파견한 관리체계에서 중국 측 인력 충원이 제한적이었고, 주요 자리는 여전히 한국인이 주가 됐다"며 "업무 측면에서 리 총경리의 실제 자원 배분권 및 결정 주도권이 직함과 맞지 않았다"고 주장했습니다.제일재경은 한중 양측이 주요 의사결정 때 양측이 합의해야 하지만 1년간 베이징현대 이사회에서 실질적인 논의가 이뤄지지 않았다고도 전했습니다.이러한 상황 속에 베이징현대의 상반기 판매량은 전년 동기 대비 5.3% 줄어든 9만 4천여 대에 그쳤습니다.제일재경은 "관리층 현지화는 기존 한국 관리자의 직책·관할이 재조정된다는 의미로, 내부 경쟁이 뒤따랐다"며 "상품과 기술은 현지화할 수 있지만 정책결정권은 그렇게 현지화가 쉽지 않다"고 밝혔습니다.반면에 다른 중국 매체 매일경제신문에 따르면 다른 내부 관계자를 인용해 리 총경리가 사임하는 것은 맞는다면서도 "개인적 이유 때문이다. 내부적으로 그가 재임 중 한 조치에 대해 매우 인정하고 있다"며 상반되는 주장을 내놨습니다.(사진=현대자동차·기아 제공, 연합뉴스)