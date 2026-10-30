건설사도 해킹 피해…GS건설 일부 아파트 입주민 개인정보 유출

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최근 금융권을 비롯해 여러 업종에서 기업들의 해킹 피해가 잇따르는 가운데 건설업계에서도 입주민의 개인정보가 해킹으로 유출된 사례가 확인됐습니다.오늘(30일) 업계에 따르면 GS건설이 지은 일부 아파트 입주민들의 개인정보가 외부 해킹 공격으로 유출된 것으로 파악됐습니다.GS건설은 이날 오후 고객들에게 보낸 안내문에서 "아파트 커뮤니티 시설 예약 관리 시스템에 대한 외부 비인가 접근으로 개인정보 유출 사실을 확인했다"고 밝혔습니다.해킹 시점은 지난 28일 오후 10시 15분쯤인 것으로 확인됐습니다.유출됐을 가능성이 있는 정보는 시스템을 이용하는 입주민들의 이름, 닉네임, 생년월일, 휴대전화번호, 성별, 이메일, 주소, 회원번호, 거주 유형, 비밀번호, 관리자 ID, 세대주 여부, 회원가입 일시, 최종 로그인 인터넷 주소(IP), RF카드번호 등입니다.실제로 유출된 정보 항목은 고객 개인별로 다르며, 주민등록번호 등 고유 식별정보와 계좌번호, 카드번호 등 금융정보는 수집·보관하지 않아 유출 대상에 포함되지 않았다고 GS건설은 설명했습니다.GS건설은 현재까지 피해가 확인된 입주민을 대상으로 안내 공지를 하고 있어 정확한 피해 규모를 당장 추산하기는 곤란하다고 설명했습니다.피해 대상 아파트 단지와 유출 규모, 고객별 유출 여부, 유출 범위 등은 계속 확인 중입니다.GS건설은 "사고 인지 즉시 외부 IP 차단, 보안정책 적용, 관계기관 신고 등 긴급조치를 완료하고 재발 방지 대책을 마련 중"이라며 "스미싱, 보이스피싱 및 개인정보 제공 요청에 주의하고 사용 중인 비밀번호 변경을 권장드린다"고 고객들에게 당부했습니다.아울러 "심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"면서 "본 사안을 엄중히 인식하고 있으며 재발 방지를 위해 개인정보 보호체계와 보안 수준을 더욱 강화하겠다"고 강조했습니다.(사진=GS건설 홈페이지 캡처, 연합뉴스)