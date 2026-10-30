김아림, LPGA 투어 메이뱅크 챔피언십 2R 단독 4위 도약

▲ 김아림

미국여자프로골프(LPGA) 투어 메이뱅크 챔피언십 2라운드에서 김아림 선수가 단독 4위로 도약했습니다.김아림은 오늘(30) 말레이시아 쿠알라룸푸르의 쿠알라룸푸르 골프 앤드 컨트리클럽에서 열린 대회 2라운드에서 보기 없이 버디 8개를 잡아 8언더파를 쳤습니다.중간 합계 10언더파가 된 김아림은 단독 4위에 올라 디펜딩 챔피언이자 선두인 일본 야마시타 미유(일본·합계 13언더파)를 3타 차로 추격했습니다.현재 평균 타수 3위인 야마시타는 이 부문 1위 넬리 코르다(미국)와 2위 유해란이 라운드 수 부족으로 경쟁에서 이탈하면서 유력한 베어 트로피 수상 후보가 됐습니다.평균 드라이버 샷 비거리 286야드를 넘기는 장타자 훌리아 로페스 라미레스(스페인)와 폴린 루생부샤르(프랑스)가 합계 11언더파로 공동 2위에 올랐습니다.합계 9언더파인 양희영은 찰리 헐(잉글랜드) 등과 공동 5위로 반환점을 돌았습니다.지난 두 대회에서 연속 준우승한 최혜진은 2타를 줄이는 데 그쳐 합계 7언더파, 공동 11위로 밀렸고, 황유민도 2타를 줄여 최혜진과 함께 공동 11위에 자리했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)