[머그 인사이트] 젠슨 황 옆자리 그 여성… 알고 보니 중국 스파이?

지난해 5월 타이베이, 젠슨 황 엔비디아 CEO와 함께 식당을 나서는 여성.



뉴욕타임스는 최근 이 여성을 미국 정보당국이 중국의 스파이로 의심해 왔다고 보도했습니다.



싱가포르 소재 데이터센터 기업 임원으로 알려진 앨리스 황입니다.



시작은 앨리스 황이 아니라 '칩'이었습니다.



미 당국은 2024년부터 중국 수출이 금지된 엔비디아 AI 칩이 중국에 어떻게 흘러들어갔는지 조사했고, 그 통로로 메가스피드를 의심했습니다.



앨리스 황을 감시하다가 포착된 접촉 상대가 젠슨 황이었던 겁니다.



엔비디아는 통상적인 업무 관계라고 해명했는데요.



트럼프 대통령은 약 1년 전 이 사안을 보고받고도 별다른 조치를 하지 않은 것으로 전해졌습니다.



이 문제는 다음 달 중국 방문에서도 논의될 가능성이 제기됩니다.



(구성 : 김채현, 편집 : 윤예란, 디자인 : 조은솔, 내레이션 : 소환욱, 제작 : 지식콘텐츠IP부)