시리 특: 써야 될 땐 못 알아먹고 유튜브 볼 때 갑자기 튀어나옴 / 스브스뉴스

Q. 시리야, 날씨 알려줘

A. 날씨는 특정한 시간과 장소에서 나타나는

기온, 습도, 바람, 강수량 등 대기의 종합적인 상태를 뜻합니다.

…라 답변하며

그간 수많은 유저들의 속을 터지게 했던 우리의 시리.



사실 애플은 지난 2024년

'Siri AI'라는 걸 야심 차게 공개했던 전적이 있는데요?



첫 공개 이후

공식 출시를 미루고, 미루고, 미루고, 또 미루다…

드디어 업그레이드 완료된 시리가 세상에 공개됐습니다. ��



심지어 이번 1차 확장 지원 국가에 한국이 포함되어

이제 한국어로도 똑똑해진 시리를 바로 만나볼 수 있게 됐는데요?



답답했던 과거를 벗어 던지고, 과연 이제 진짜 쓸만해졌는지!

스브스뉴스가 'Siri AI'를 파헤쳐봤습니다. ��



(프로듀서 : 김혜지, 편집 : 이상희, 촬영 : 배진아, 내레이션 : 한지호, 담당 인턴 : 박효빈, 연출 : 김다솜)