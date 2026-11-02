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시리 특: 써야 될 땐 못 알아먹고 유튜브 볼 때 갑자기 튀어나옴 / 스브스뉴스

스브스뉴스
작성 2026.11.02 08:59 조회수
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Q. 시리야, 날씨 알려줘
A. 날씨는 특정한 시간과 장소에서 나타나는
기온, 습도, 바람, 강수량 등 대기의 종합적인 상태를 뜻합니다.
…라 답변하며
그간 수많은 유저들의 속을 터지게 했던 우리의 시리.

사실 애플은 지난 2024년
'Siri AI'라는 걸 야심 차게 공개했던 전적이 있는데요?

첫 공개 이후
공식 출시를 미루고, 미루고, 미루고, 또 미루다…
드디어 업그레이드 완료된 시리가 세상에 공개됐습니다. ��

심지어 이번 1차 확장 지원 국가에 한국이 포함되어
이제 한국어로도 똑똑해진 시리를 바로 만나볼 수 있게 됐는데요?

답답했던 과거를 벗어 던지고, 과연 이제 진짜 쓸만해졌는지!
스브스뉴스가 'Siri AI'를 파헤쳐봤습니다. ��

(프로듀서 : 김혜지, 편집 : 이상희, 촬영 : 배진아, 내레이션 : 한지호, 담당 인턴 : 박효빈, 연출 : 김다솜)
영문 기사 보기 (View English Article)
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BIT 단위로 파헤쳐 본 IT 세상, 오목교 전자상가
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