프로야구 PO 4차전 KIA 김도영 '2번 타자' 전진 배치

▲ 29일 전남광주통합특별시 광주기아챔피언스필드에서 열린 2026 프로야구 플레이오프 3차전 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 경기. 경기 시작 전 이범호 감독이 경기장을 바라보고 있다.

2번 타자로 골머리를 앓은 이범호 KIA 타이거즈 감독이 간판타자 김도영을 테이블 세터로 기용하는 승부수를 던졌습니다.이 감독은 30일 전남광주 기아챔피언스필드에서 삼성 라이온즈와 플레이오프(PO·5전 3승제) 4차전에 PO 세 경기에서 타율 0.455(11타수 5안타)로 양 팀 타자 중 가장 뜨거운 김도영을 2번에 전진 배치했습니다.김도영은 1번 타자 박재현과 함께 공격의 활로를 뚫는 역할을 맡게 됐습니다.시리즈 전적 1승 2패로 밀린 KIA는 4차전에서 패하면 시즌을 마감합니다.1∼3차전에서 1, 2번 타자가 24타수 2안타의 극심한 부진에 빠진 KIA는 4차전 필승을 위해 박재현(좌익수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-한준수(지명 타자)-하주석(유격수)-김태군(포수)-박정우(중견수) 순으로 삼성 선발 크리스 페덱에게 맞섭니다.이 감독은 "1차전에서 페덱의 공을 쳐 본 선수 위주로 경기에 내보내는 걸 첫 번째로 삼았다"며 "워낙 1, 2번이 계속 막히는 느낌이 들고 마지막일 수 있는 경기라 기다릴 수 있는 상황은 아니어서 중심 타선을 한 단계씩 끌어올렸다"고 설명했습니다.그러면서 "타순이 한 바퀴 돈 뒤 9번 박정우, 1번 박재현 빠른 선수들이 출루해 도영이한테 (찬스가) 걸릴 수도 있는 점을 고려했다"고 덧붙였습니다.이 감독은 특히 박재현이 전날 3차전 마지막 타석에서 안타를 친 것이 4차전에서 심리적으로 안정을 줄 것이라며 중심 타선보다도 톱타자 박재현의 부활이 중요하다고 강조했습니다.이 감독은 나흘 만에 선발 등판하는 제임스 네일이 3이닝 전에 흔들리면 양현종을 조기 투입하고, 5회 이상 던지면 필승 계투조를 마운드에 올리겠다며 계투 운용 복안도 밝혔습니다.마지막으로 이 감독은 "우리 타자들이 페덱의 공을 쳐서 초반에 점수를 내는 게 중요하다"며 "3∼4이닝 정도 던질 것으로 예상하며 오늘 페덱을 공략 못 하면 진다는 생각으로 간절하게 임하자고 선수들에게 말했다"고 전했습니다.(사진=연합뉴스)